Яна Радюкова временно возглавила Державинский университет после гибели Павла Моисеева Комментариев: 0



Яна Радюкова работает в Державинском университете с 2003 года. Она является кандидатом экономических наук, доцентом. В разные годы занимала руководящие должности в Институте экономики, возглавляла кафедру финансов и банковского дела, курировала проектное обучение, международную деятельность и дополнительное образование.



Назначение исполняющего обязанности не означает автоматического вступления в должность ректора на постоянной основе. Согласно положению университета, для замещения вакантной должности предусмотрена отдельная процедура выборов.



Кандидаты должны пройти аттестацию в Министерстве науки и высшего образования России. После этого ректора тайным голосованием избирает конференция работников и обучающихся университета. Избранную кандидатуру утверждает Минобрнауки. Срок полномочий ректора составляет до пяти лет.



По аналогичной процедуре университет ранее возглавил Павел Моисеев. После смерти ректора Владимира Стромова в 2022 году он сначала исполнял обязанности руководителя вуза. В январе 2023 года его кандидатуру поддержали 132 из 141 участника университетской конференции, а в марте министерство утвердило его ректором на пятилетний срок.



Гибель Павла Моисеева повлечёт кадровые изменения и в Тамбовской областной Думе. В сентябре 2026 года он был избран депутатом по Котовскому одномандатному округу № 10, а 2 октября возглавил комитет по охране здоровья.



Поскольку депутатский мандат был получен по одномандатному округу, передать его следующему кандидату от партии невозможно. Как ранее сообщали в избирательной комиссии Тамбовской области, после досрочного прекращения полномочий депутата должны состояться дополнительные выборы. Их проведение возможно в ближайший единый день голосования — 12 сентября 2027 года.



Павел Моисеев погиб в ночь на 5 ноября в возрасте 39 лет. По имеющимся сведениям, квадроцикл, которым он управлял, столкнулся с металлическим ограждением и перевернулся. 7 ноября ректора похоронили на Воздвиженском кладбище в Тамбове.



Яна Радюкова родилась в Тамбове в 1980 году. Окончила Институт экономики Державинского университета по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году защитила кандидатскую диссертацию. Профессиональную деятельность в вузе начинала с научной и преподавательской работы. Исполняющей обязанности ректора Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина стала Яна Радюкова, ранее занимавшая должность проректора по образованию, молодёжной политике и воспитательной работе. Информация о её назначении появилась на официальном сайте вуза в разделе руководства университета. Кадровые изменения последовали после гибели ректора Павла Моисеева в ДТП 5 ноября.Яна Радюкова работает в Державинском университете с 2003 года. Она является кандидатом экономических наук, доцентом. В разные годы занимала руководящие должности в Институте экономики, возглавляла кафедру финансов и банковского дела, курировала проектное обучение, международную деятельность и дополнительное образование.Назначение исполняющего обязанности не означает автоматического вступления в должность ректора на постоянной основе. Согласно положению университета, для замещения вакантной должности предусмотрена отдельная процедура выборов.Кандидаты должны пройти аттестацию в Министерстве науки и высшего образования России. После этого ректора тайным голосованием избирает конференция работников и обучающихся университета. Избранную кандидатуру утверждает Минобрнауки. Срок полномочий ректора составляет до пяти лет.По аналогичной процедуре университет ранее возглавил Павел Моисеев. После смерти ректора Владимира Стромова в 2022 году он сначала исполнял обязанности руководителя вуза. В январе 2023 года его кандидатуру поддержали 132 из 141 участника университетской конференции, а в марте министерство утвердило его ректором на пятилетний срок.Гибель Павла Моисеева повлечёт кадровые изменения и в Тамбовской областной Думе. В сентябре 2026 года он был избран депутатом по Котовскому одномандатному округу № 10, а 2 октября возглавил комитет по охране здоровья.Поскольку депутатский мандат был получен по одномандатному округу, передать его следующему кандидату от партии невозможно. Как ранее сообщали в избирательной комиссии Тамбовской области, после досрочного прекращения полномочий депутата должны состояться дополнительные выборы. Их проведение возможно в ближайший единый день голосования — 12 сентября 2027 года.Павел Моисеев погиб в ночь на 5 ноября в возрасте 39 лет. По имеющимся сведениям, квадроцикл, которым он управлял, столкнулся с металлическим ограждением и перевернулся. 7 ноября ректора похоронили на Воздвиженском кладбище в Тамбове.Яна Радюкова родилась в Тамбове в 1980 году. Окончила Институт экономики Державинского университета по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году защитила кандидатскую диссертацию. Профессиональную деятельность в вузе начинала с научной и преподавательской работы.



