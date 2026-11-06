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В Мичуринске у школы № 17 открыли памятник Российскому солдату
Вчера, 18:00
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В Мичуринске на территории школы № 17 открыли памятник Российскому солдату, посвящённый военнослужащим, погибшим в боевых действиях. Инициаторами создания монумента стали местные жители Михаил Иллиев и Александр Шмаков, которые реализовали проект с использованием собственных и заёмных средств, а также государственной поддержки по социальному контракту.
Памятник представляет собой собирательный образ российского военнослужащего. Как рассказал предприниматель Михаил Иллиев, первоначально авторы проекта занимались созданием трёхмерных моделей и миниатюрных фигур бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. За основу брали фотографии военнослужащих, получив предварительное согласие их родственников.
«Получив положительные отзывы, решили сделать полноразмерный монумент. На проект мы потратили личные и кредитные средства, а также 350 000 рублей по социальному контракту», — рассказал Михаил Иллиев.
Предприниматель уже несколько лет оказывает помощь участникам специальной военной операции. Вместе со своей командой он изготавливает различные медицинские и вспомогательные приспособления, в том числе кровоостанавливающие жгуты, контейнеры для медицинских средств и элементы крепления оборудования.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители городской администрации, духовенства, педагоги, учащиеся школы и жители Мичуринска.
Школьники подготовили литературно-музыкальную программу, в которую вошли патриотические песни и стихотворения, посвящённые военной службе и памяти погибших.
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