В Мичуринске у школы № 17 открыли памятник Российскому солдату

«Получив положительные отзывы, решили сделать полноразмерный монумент. На проект мы потратили личные и кредитные средства, а также 350 000 рублей по социальному контракту», — рассказал Михаил Иллиев.

В Мичуринске на территории школы № 17 открыли памятник Российскому солдату, посвящённый военнослужащим, погибшим в боевых действиях. Инициаторами создания монумента стали местные жители Михаил Иллиев и Александр Шмаков, которые реализовали проект с использованием собственных и заёмных средств, а также государственной поддержки по социальному контракту.Памятник представляет собой собирательный образ российского военнослужащего. Как рассказал предприниматель Михаил Иллиев, первоначально авторы проекта занимались созданием трёхмерных моделей и миниатюрных фигур бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. За основу брали фотографии военнослужащих, получив предварительное согласие их родственников.Предприниматель уже несколько лет оказывает помощь участникам специальной военной операции. Вместе со своей командой он изготавливает различные медицинские и вспомогательные приспособления, в том числе кровоостанавливающие жгуты, контейнеры для медицинских средств и элементы крепления оборудования.В церемонии открытия памятника приняли участие представители городской администрации, духовенства, педагоги, учащиеся школы и жители Мичуринска.Школьники подготовили литературно-музыкальную программу, в которую вошли патриотические песни и стихотворения, посвящённые военной службе и памяти погибших.