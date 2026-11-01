|
Евгений Первышов проведёт прямую линию с жителями Тамбовской области 18 ноября
Вчера, 18:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава Тамбовской области Евгений Первышов планирует провести прямую линию с жителями региона 18 ноября в 17:00. Об этом губернатор сообщил на оперативном совещании. Дата пока предварительная.
Приём вопросов начнётся 5 ноября. Жители смогут направить обращения по телефону горячей линии, через чат-бот в мессенджере MAX, платформу обратной связи на портале «Госуслуги», а также в комментариях к анонсам прямой линии на официальных страницах губернатора в социальных сетях.
Трансляцию проведут ВГТРК «Тамбов» и телеканал «Новый век». Посмотреть эфир также можно будет в социальных сетях правительства Тамбовской области.
Евгений Первышов поручил обеспечить рассмотрение всех поступивших обращений, в том числе тех, которые не успеют озвучить во время трансляции.
«Хочу подчеркнуть, что ответы должны быть не отписками, а максимально конкретными», — заявил губернатор.
Прямая линия главы региона станет заключительной в серии эфиров с представителями областной власти, посвящённых вопросам жителей Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.