Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг

«При обращении с заявлением в установленный трёхмесячный срок выбранная форма НСУ начнёт предоставляться с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Если обратиться позднее, НСУ будет предоставляться в общем порядке — с 1 января следующего года», — пояснила управляющий региональным отделением Социального фонда России Наталья Шабанова.

В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года.Воспользоваться новым порядком можно один раз. Если инвалидность установлена до увольнения с военной службы, заявление необходимо подать в течение трёх месяцев со дня увольнения. Если инвалидность установили уже после увольнения, но в течение года, трёхмесячный срок отсчитывается со дня её установления.В заявлении необходимо указать факт увольнения с военной службы.Новый порядок распространяется в том числе на военнослужащих с инвалидностью, участвовавших в специальной военной операции в составе добровольческих формирований и имеющих статус ветерана боевых действий.Набор социальных услуг можно получать деньгами либо в натуральной форме. В последнем случае он включает обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области или в МФЦ.