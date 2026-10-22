|
Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг
22 октября 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года.
Воспользоваться новым порядком можно один раз. Если инвалидность установлена до увольнения с военной службы, заявление необходимо подать в течение трёх месяцев со дня увольнения. Если инвалидность установили уже после увольнения, но в течение года, трёхмесячный срок отсчитывается со дня её установления.
В заявлении необходимо указать факт увольнения с военной службы.
«При обращении с заявлением в установленный трёхмесячный срок выбранная форма НСУ начнёт предоставляться с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Если обратиться позднее, НСУ будет предоставляться в общем порядке — с 1 января следующего года», — пояснила управляющий региональным отделением Социального фонда России Наталья Шабанова.
Новый порядок распространяется в том числе на военнослужащих с инвалидностью, участвовавших в специальной военной операции в составе добровольческих формирований и имеющих статус ветерана боевых действий.
Набор социальных услуг можно получать деньгами либо в натуральной форме. В последнем случае он включает обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области или в МФЦ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.