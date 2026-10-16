Шоколад, сувениры и промышленный туризм из Тамбовской области вошли в федеральный топ-100

«Для нас участие в программе „Креативный код“ и выход в топ-100 — это в первую очередь подтверждение высокого потенциала команды АО „Пигмент“», — рассказали «Вердикту» в пресс-службе предприятия.

Сразу три проекта из Тамбовской области вошли в топ-100 национальной программы «Креативный код. Россия». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».В число финалистов попали бренд премиального шоколада MaRussia Марии Безбородовой, сувенирная линия «Тамбовский товарищ» Марины Мамоновой и интерактивная выставка-квест «За себя и своего героя» АО «Пигмент».Всего в программе участвовали около 2,5 тыс. компаний и предпринимателей из 89 регионов России.По словам заместителя главы Тамбовской области Николая Федосеенкова, успех этих проектов показывает, что региональные инициативы по формированию собственного визуального и культурного образа получают отклик на федеральном уровне.Особое внимание среди финалистов уделено проекту АО «Пигмент». Компания намерена через формат интерактивной выставки рассказать об истории химического производства, трудовых традициях предприятия и развитии промышленного туризма.Финалисты представят свои проекты 28 и 29 октября в Санкт-Петербурге на Днях креативной экономики. Там у участников будет возможность найти партнёров и обсудить дальнейшее развитие своих инициатив.