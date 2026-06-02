Суд взыскал более 108 млн рублей с Токарёвской птицефабрики в пользу тамбовского сельхозпредприятия 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс». Общая сумма взыскания превысила 108 млн рублей. Как следует из материалов дела, спор возник из-за задолженности по договору поставки

В Тамбовской области может появиться собственная структура Арбитражного центра при РСПП 0 В Тамбовской области планируют создать региональную структуру Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на участников Петербургского международного экономического форума. Соответствующая инициатива вошла в

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов 0 На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область сделала ещё один шаг к развитию благоприятного инвестиционного климата, сообщает деловое издание «Вердикт». Глава региона Евгений Первышов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и

В Тамбовской области ждут решения по созданию особой экономической зоны 0 Власти Тамбовской области направили в Министерство экономического развития России документы на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава региона Евгений Первышов. По словам руководителя

В Тамбове проверят необходимость ларьков возле областной больницы 0 Власти Тамбова намерены оценить целесообразность размещения торговых павильонов возле Тамбовской областной клинической больницы на улице Московской. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам выездного осмотра участка от улицы Советской до проезда Монтажников. По словам

Суд отказал прокуратуре во взыскании 148 млн рублей с тамбовской компании «Горняк» 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в удовлетворении иска к ООО «Горняк» о взыскании 148,4 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», надзорное ведомство требовало перечислить указанную сумму в бюджет Тамбова в качестве компенсации вреда, якобы причинённого

Прокуратура проверила строительство школы в Бокино: рисков срыва сроков не выявлено 0 Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил строящуюся школу на 1100 мест в селе Бокино городского округа Тамбов. Проверка прошла в рамках надзора за реализацией национальных проектов. Во время выезда представители концессионера рассказали о текущей готовности объекта, будущем

В Мичуринске после атаки беспилотников повреждены жилой дом, библиотека и школа искусств 0 В ночь на 3 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотников повреждения получили жилой дом и несколько социальных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет. О произошедшем около пяти часов утра сообщил глава Тамбовской области

Народный фронт вновь обратил внимание на состояние сквера «Гармония» в Тамбове 0 В Тамбове спустя почти два месяца после весеннего обследования так и не устранены дефекты в сквере «Гармония» на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Об этом сообщили представители Народного фронта, направившие обращение в адрес городских властей с просьбой обязать подрядчика выполнить

В центре Тамбова вновь выставили на продажу историческое здание бывшей винной монополии 0 Тамбовский оборонный завод «Ревтруд» вновь пытается продать часть принадлежащей ему недвижимости в центре города. На торги выставлены два объекта на улице Коммунальной, 51 общей начальной стоимостью более 117 млн рублей. Наибольший интерес представляет двухэтажное здание бывшего цеха №3 площадью

В РСПП отметили успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в Тамбовской области 0 Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков в интервью деловому изданию «Вердикт» положительно оценил развитие диалога между бизнесом и властью в Тамбовской области. По его словам, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей демонстрирует

«Атмановские кулачки» всё же пройдут в Тамбовской области 0 Этнофестиваль «Атмановские кулачки», который ранее оказался под угрозой отмены из-за отсутствия государственной поддержки, планируют провести в 2026 году. Об этом деловому изданию «Вердикт» сообщил один из организаторов фестиваля Анатолий Тедорадзе. По его словам, в настоящее время оргкомитет

В Тамбовской области запретили продажу энергетиков в школах, больницах и спортобъектах 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, на территории ряда социальных учреждений региона. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 31 августа 2032 года. Согласно принятому

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР 0 Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» организовали очередную отправку гуманитарной помощи российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной

Максим Егоров не признал вину на предварительном слушании по делу о взятке 0 Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров не признаёт вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА ТОП68 со ссылкой на адвоката экс-губернатора Ларису Гусеву. Предварительное слушание по делу проходит сегодня в Сосновском районном суде Тамбовской

Евгений Первышов пригрозил удалять чиновников с совещаний за использование телефонов 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что чиновники, отвлекающиеся на мобильные телефоны во время еженедельных оперативных совещаний, будут немедленно удаляться из зала. Такое предупреждение глава региона сделал в прямом эфире во время очередного совещания правительства области.

Жители Тамбовской области вернули в оборот почти миллион монет 0 Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Тамбовской области сдали в банки и магазины более 932 тысяч монет на общую сумму свыше 4,9 млн рублей. Итоги акции подвели в региональном отделении Банка России. В апреле к проекту присоединились 41 банковское отделение и 215 торговых точек сетевых

Осуждённую за неправосудные решения бывшую судью лишили статуса судьи в отставке 0 Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку бывшей судьи Тамбовского районного суда Елены Дробышевой. Решение принято после вступления в законную силу обвинительного приговора. Как следует из закона «О статусе судей в Российской Федерации», отставка судьи может быть

В Тамбове выбрали лучшую студенческую юридическую работу России 0 В Тамбове состоялся финал XIII Всероссийского студенческого юридического конкурса научных работ, собравший участников из разных регионов страны — от Калининграда до Екатеринбурга. Площадкой проведения стал «Стромов-центр» ТГУ имени Г.Р. Державина. Конкурс организовало Тамбовское региональное

В Тамбовской области появится фиджитал-центр с киберспортом, дронами и автосимуляторами 0 Тамбовская область вошла в число 23 регионов России, где создадут новые фиджитал-центры — спортивные площадки, объединяющие цифровые технологии и традиционные виды спорта. На оснащение таких объектов Министерство спорта России направит почти 695 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас ведомство