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Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов
Сегодня, 12:10
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На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область сделала ещё один шаг к развитию благоприятного инвестиционного климата, сообщает деловое издание «Вердикт». Глава региона Евгений Первышов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает совместную работу по развитию промышленности, повышению производительности труда, подготовке кадров и поддержке инвестиционной активности в регионе.
Одним из ключевых направлений станет создание более эффективных механизмов защиты бизнеса и разрешения экономических споров. Соглашение предполагает использование возможностей Арбитражного центра и Центра медиации при РСПП, что позволит предпринимателям урегулировать конфликты быстрее и с меньшими затратами, чем в рамках традиционных судебных разбирательств.
По мнению участников соглашения, наличие понятных и профессиональных механизмов разрешения споров является важным фактором для инвесторов наряду с налоговыми льготами и государственной поддержкой.
Особое внимание стороны намерены уделить вопросам подготовки кадров. В документе закреплены договорённости о развитии национальной системы квалификаций, совершенствовании механизмов охраны труда и содействии трудоустройству участников специальной военной операции.
Отдельным блоком соглашения стало развитие экспортного потенциала региона. Речь идёт о продвижении продукции тамбовских предприятий на новые рынки и поддержке производителей несырьевых товаров.
Подписанный документ рассчитан на долгосрочную перспективу и призван укрепить взаимодействие между региональной властью, федеральным бизнес-объединением и предпринимательским сообществом Тамбовской области.
Как отмечают участники соглашения, его реализация должна способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности местных предприятий.
Фото: РСПП
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