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В РСПП отметили успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в Тамбовской области
Вчера, 13:13
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Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков в интервью деловому изданию «Вердикт» положительно оценил развитие диалога между бизнесом и властью в Тамбовской области.
По его словам, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей демонстрирует один из самых заметных темпов роста в стране. За последний год к объединению присоединились около 30 новых компаний.
Сергей Мытенков отдельно отметил участие губернатора Евгения Первышова в работе бизнес-сообщества.
— Хочу поблагодарить губернатора Евгения Первышова. Он не просто нашёл время прийти на собрание Союза, но и выступил с докладом, пообщался с залом. Для нас важно, что губернатор заинтересован в диалоге и сам предложил чаще встречаться, — подчеркнул он.
По словам вице-президента РСПП, на Петербургском международном экономическом форуме стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве между федеральным РСПП, тамбовским Союзом промышленников и предпринимателей и правительством региона.
Сергей Мытенков отметил, что сегодня региональные объединения предпринимателей становятся важной площадкой для выработки предложений по развитию экономики и решению общих проблем бизнеса.
— Сейчас время непростое, и наша главная задача — объединяться. Вместе мы способны решать задачи, которые поодиночке сделать значительно сложнее, — заявил представитель РСПП.
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