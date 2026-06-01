В РСПП отметили успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в Тамбовской области

— Хочу поблагодарить губернатора Евгения Первышова. Он не просто нашёл время прийти на собрание Союза, но и выступил с докладом, пообщался с залом. Для нас важно, что губернатор заинтересован в диалоге и сам предложил чаще встречаться, — подчеркнул он.

— Сейчас время непростое, и наша главная задача — объединяться. Вместе мы способны решать задачи, которые поодиночке сделать значительно сложнее, — заявил представитель РСПП.