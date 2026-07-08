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Тамбовские власти договариваются об увеличении поставок топлива на АЗС

Вчера, 15:30
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Власти Тамбовской области ведут переговоры с АО «Воронежнефтепродукт» об увеличении поставок бензина и дизельного топлива на автозаправки сети «Роснефть». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

По его словам, поставки топлива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области сохраняются на уровне прошлого года. Однако сейчас спрос вырос, поэтому на каждой заправке действуют суточные лимиты. Из-за этого обслужить можно только определённое количество машин, включая автомобили экстренных служб, коммунальную технику и общественный транспорт.

Евгений Первышов отметил, что ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива сейчас действуют в большинстве регионов России. Он связал ситуацию с изменением логистических цепочек поставщиков и ажиотажным спросом среди водителей.

Глава региона подчеркнул, что бензин и дизельное топливо будут поступать на АЗС «Роснефти» ежедневно.

«Подчеркну — бензин и дизтопливо на заправках сети «Роснефти» будут ежедневно. Поэтому обращаюсь к водителям: нет никакой необходимости занимать очередь ночью, заправляться впрок и пытаться делать запасы. Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях», — написал Евгений Первышов.


Также губернатор сообщил, что власти не планируют вводить в Тамбовской области отпуск топлива по чётным и нечётным номерам автомобилей, как это уже сделали в ряде регионов. По его словам, имеющихся запасов достаточно, если водители не будут создавать панический спрос.

Отдельно Евгений Первышов заявил, что «Лукойл» временно ограничил работу своих АЗС в Тамбовской и Липецкой областях, а также в ряде других регионов. Независимые заправки, по словам главы региона, пока тоже не получают топливо в необходимых объёмах.
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