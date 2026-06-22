Власти Тамбовской области объяснили причины очередей на АЗС резким ростом спроса на топливо Комментариев: 0



Как сообщили в региональном правительстве, за последние дни объём розничного потребления топлива вырос сразу на 25% по сравнению с обычными показателями.



По информации АО «Воронежнефтепродукт», на нефтебазах региона поддерживается неснижаемый запас горючего, которого достаточно для бесперебойной работы заправочных станций. Кроме того, имеется так называемый «путевой ресурс» — топливо, уже подготовленное к отгрузке, но ещё не доставленное в места хранения.



Власти подчёркивают, что поставки с нефтеперерабатывающих заводов из других регионов продолжаются в штатном режиме.



В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства области пояснили, что локальные перебои на отдельных АЗС вызваны увеличившейся нагрузкой на систему доставки и ограниченным количеством специализированных бензовозов.



Отдельное внимание власти уделили информации о возможном росте цен на топливо. В связи с сообщениями о резком подорожании бензина и дизеля на некоторых заправках в региональное управление Федеральной антимонопольной службы направлены обращения о проведении внеплановых проверок.



Жителей региона просят не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок.



Также тамбовчан призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры и другую тару. По мнению властей, это позволит более равномерно распределить имеющиеся запасы между потребителями.



Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов отмечал, что подобная ситуация наблюдается не только в регионе. По его словам, дополнительную нагрузку на автозаправочные станции создают попытки жителей заранее запастись топливом, а также случаи его последующей перепродажи. В правительстве Тамбовской области заявили, что регион полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а временные перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны с логистическими особенностями и резким увеличением спроса со стороны автомобилистов.Как сообщили в региональном правительстве, за последние дни объём розничного потребления топлива вырос сразу на 25% по сравнению с обычными показателями.По информации АО «Воронежнефтепродукт», на нефтебазах региона поддерживается неснижаемый запас горючего, которого достаточно для бесперебойной работы заправочных станций. Кроме того, имеется так называемый «путевой ресурс» — топливо, уже подготовленное к отгрузке, но ещё не доставленное в места хранения.Власти подчёркивают, что поставки с нефтеперерабатывающих заводов из других регионов продолжаются в штатном режиме.В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства области пояснили, что локальные перебои на отдельных АЗС вызваны увеличившейся нагрузкой на систему доставки и ограниченным количеством специализированных бензовозов.Отдельное внимание власти уделили информации о возможном росте цен на топливо. В связи с сообщениями о резком подорожании бензина и дизеля на некоторых заправках в региональное управление Федеральной антимонопольной службы направлены обращения о проведении внеплановых проверок.Жителей региона просят не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок.Также тамбовчан призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры и другую тару. По мнению властей, это позволит более равномерно распределить имеющиеся запасы между потребителями.Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов отмечал, что подобная ситуация наблюдается не только в регионе. По его словам, дополнительную нагрузку на автозаправочные станции создают попытки жителей заранее запастись топливом, а также случаи его последующей перепродажи.



