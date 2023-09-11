Тамбовская делегация приняла участие в бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия−Китай» в Казани 0 В Казани в рамках реализации соглашений на самом высоком уровне между Российской Федерацией и Китаем о всестороннем стратегическом партнерстве состоялся первый международный бизнес-форум под названием "РОСТКИ. Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество". В мероприятии приняли участие

В Тамбовской области подвели итоги выборов 0 10 сентября в Тамбовской области завершилось трёхдневное голосование в рамках 24 избирательных кампаний, касающихся выборов в органы местного самоуправления. Предварительные результаты были объявлены в ситуационном центре, который находился на площадке Общественной палаты региона.

Антимонопольная служба проводит проверку по факту роста цен на топливо 0 В последнее время обитатели Тамбовской области стали обращать внимание на уровень цен на бензин. В некоторых бензозаправочных станциях стоимость этого топлива достигала 66 рублей за литр. Представители агропромышленного сектора также выдвигают на повестку дня проблемы, связанные с доступностью

На кастинг «Мисс Тамбовская область» пришло шесть участниц 0 10 сентября, состоялся первый технический отбор девушек, желающих принять участие в конкурсе красоты "Мисс Тамбовская область" (12+). Шестеро амбициозных участниц в возрасте от 16 до 22 лет представили свою уникальность и таланты.

Водитель за дрифт на площади В.И. Ленина в Тамбове поплатился правами 0 Вчера, 10 сентября, в Тамбове произошел инцидент на свадьбе молодого человека, который решил удивить своих гостей необычным выступлением на Ленинской площади. Используя арендованный автомобиль, он начал дрифтить на публичной территории, что привело к негативным последствиям. Согласно информации от

В Тамбовской области проголосовало почти 50% избирателей 0 По результатам двух дней голосования в Тамбовской области на выборы в органы местного самоуправления пришли на участки 168 999 избирателей, что составляет 46,18% от общего числа избирателей, включенных в избирательные списки. Из них 59 957 человек проголосовали на дому, что составляет 16,38% от

В Королевстве Голландия закупили на 9,5 млн рублей луковиц тюльпанов 0 Тамбовское АО "Тепличное", известное своей деятельностью по производству огурцов и томатов, приняло решение о расширении своей продукции и введении выращивания тюльпанов в свой ассортимент. В преддверии этого заявлено, что на предприятии будет начато строительство новой теплицы, предназначенной для

ФНС намерена обанкротить 20 компаний в Тамбовской области 0 Двадцать исковых заявлений о банкротстве организаций, находящихся в Тамбовской области, были поданы в Арбитражный суд Тамбовской области 7 сентября текущего года. Заявки были поданы Федеральной налоговой службой и её региональным подразделением, но пока что они не приняты к рассмотрению. Общий

Тамбовская семья тратит 11% своих доходов на ЖКУ 0 Семейные расходы на жилищно-коммунальные услуги в средней семье в Тамбовской области составляют 3435 рублей в месяц или 10,7% от общих ежемесячных затрат. Согласно рейтингу, Тамбовская область занимает 58-е место среди регионов по доле расходов на ЖКУ. Это исследование было проведено по заказу РИА

В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодемьянской 0 В предстоящий 13 сентября исполнится столетие со дня рождения выдающейся личности - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, родившейся в Тамбовской области и погибшей во время Великой Отечественной войны. В этот день планируются памятные события, которые пройдут по всей стране.

В Котовске сорвали программу по благоустройству дворов 0 Прокуратура города Котовска выявила невыполнение контракта на благоустройство дворовой территории в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области". В текущем году в моногороде планировалось улучшить состояние 7 дворовых территорий, на что было выделено более 8

Почти 60 тыс. тамбовских семей назначили единое пособие 0 В Тамбовской области Социальный фонд России предоставил единое пособие для 58 тысяч семей. Один из обязательных критериев для получения этой выплаты - наличие детей в возрасте до 17 лет. На данный момент, средства были перечислены 32 тысячам семей в регионе, и общая сумма выплат составила 4

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы многократно поднимал вопрос о регулировке уличного освещения с целью экономии бюджетных средств. Суть заключается в том, чтобы избежать излишних расходов на освещение улиц в светлое время суток. Для достижения этой цели необходимо настроить учет

Жителей Тамбовской области ждут прохладные выходные 0 С приходом циклона в Тамбовской области ожидается продолжение дождливой погоды. В некоторых районах региона атмосферное давление продолжит повышаться, что может уменьшить вероятность осадков. Среднесуточная температура будет оставаться на уровне 15 градусов Цельсия в течение ближайших трех дней.

Роспотребнадзор выявил нарушения в детском саду 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело проверку соблюдения санитарных норм в детском саду № 3 "Сказка" в городе Котовске. В результате проверки были выявлены несоблюдения требований санитарного законодательства, включая следующие нарушения:

Объем вкладов у жителей Тамбовской области составляет 134,6 млрд рублей 0 В первом полугодии 2023 года общий объем средств, вложенных жителями Тамбовской области (за исключением денежных средств на счетах эскроу), достиг 134,6 миллиарда рублей, что является увеличением на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Эта информация предоставлена Тамбовским отделением Банка

Стартовали выборы в органы местного самоуправления 0 8 сентября началось голосование в Тамбовской области по выборам в органы местного самоуправления в 23 муниципальных округах, а также на дополнительных выборах депутата Тамбовской городской Думы в избирательном округе № 1.

Гостиный двор передадут ТГУ 0 Гостиный двор в Тамбове будет передан ТГУ. Это решение было объявлено во время совещания, проведенного главой Тамбовской области, Максимом Егоровым. Главной темой обсуждения стало будущее объекта культурного наследия федерального значения — "Гостиного двора". После долгих обсуждений было принято

В Тамбовской области продолжается сбор яблок 0 В Тамбовской области на сегодняшний день уже собрано 2,4 тысячи тонн яблок с площади в 321 гектар на садоводческих хозяйствах. В этом году планируется собрать урожай яблок с общей площади 1955 гектаров плодоносящих садов.