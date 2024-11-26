|
Студенты «Школы фермера» в Тамбове приступили к практическим занятиям
Сегодня, 11:55
Комментариев: 0
Версия для печати
Практические занятия у слушателей четвертого потока образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» начались в Тамбовской области. Слушатели проходили практику на базе хозяйства «Степное гнездо», расположенного в Сампурском округе.
Предприятие «Степное гнездо» занимается производством, переработкой, хранением и реализацией продукции птицеводства, а также производством зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы и подсолнечника. Фермерское хозяйство лидирует на рынке куриного яйца в Тамбовской области.
В рамках выездного занятия слушатели «Школы фермера» обсудили практические вопросы ведения современного птицеводства, проблемы и перспективы развития отрасли.
Напомним, в сентябре в Тамбовской области в четвертый раз началось обучение в «Школе фермера». Образовательный проект Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регионального информационно-консультационного центра поддержки АПК и Мичуринского государственного аграрного университета подготовит 25 человек по специальности: «Птицеводство».
«Основная задача проекта – обеспечить качественное обучение фермеров для того, чтобы они смогли успешно реализовать свой бизнес-план. Практические занятия на ведущих предприятиях региона являются важной составляющей учебной программы, поскольку опыт действующих хозяйств поможет ученикам скорректировать вектор своей деятельности, провести работу над ошибками. Уверена, что именно такой опыт необходим нашим слушателям для достижения высоких результатов при развитии собственного хозяйства», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
«Школа фермера» — это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.
В ходе учебы слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
2SDnjdpz9Gf
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.