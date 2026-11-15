Главное управление МЧС по Тамбовской области возглавил Илья Жильцов 0 Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области назначен Илья Жильцов, ранее занимавший должность заместителя руководителя регионального управления ведомства в Ивановской области. Информация о новом руководителе появилась на официальном сайте

В Тамбове с 1 декабря проезд подорожает до 34–36 рублей 0 С 1 декабря 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова увеличится на четыре рубля. Поездка при оплате банковской картой будет стоить 34 рубля вместо 30, наличными — 36 рублей вместо 32. Новые тарифы также установят для пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Об этом

В Тамбовской области упростят получение статуса резидента ТОР «Котовск» 0 В Тамбовской области пересматривают порядок получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Котовск». Региональные власти совместно с администрацией города намерены сократить административные барьеры и сделать процедуру более удобной для инвесторов. Об этом сообщили в

Тамбовские спортсмены завоевали серебро и бронзу на первенстве мира по универсальному бою 0 Представители Тамбовской области в составе сборной России завоевали серебряную и бронзовые медали первенства мира по универсальному бою, проходившего в Кемерове с 1 по 8 ноября. В соревнованиях приняли участие около 1200 спортсменов из 28 стран. Об итогах выступления сообщили в региональном

В Тамбовской области создадут школьные лиги по лапте и городошному спорту 0 В Тамбовской области планируют открыть школьные спортивные лиги по лапте и городошному спорту, внедрить занятия фиджитал-спортом и расширить участие учащихся в соревнованиях. Эти направления вошли в региональные планы по развитию физической культуры после заседания Совета при Президенте России по

Два работника погибли на производствах в Тамбовской области за два дня 0 В Тамбовской области следователи проводят проверки по фактам гибели двух работников на производственных предприятиях. Несчастные случаи произошли 11 и 12 ноября в Ржаксинском муниципальном округе и посёлке Строитель. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону. Первый случай

В Тамбове продолжается спор о благоустройстве территории возле Центрального рынка 0 В Тамбове продолжается спор о благоустройстве площадки на улице Коммунальной, 21А, рядом с Центральным рынком. Проект предусматривает обновление асфальта, установку скамеек и урн, однако руководство рынка опасается, что работы затруднят торговлю и подъезд транспорта. Арбитражный суд Тамбовской

Тамбовские промышленники обсудили с Ростехнадзором кадровый дефицит и безопасность производства 0 В Тамбовской области представители промышленных предприятий обсудили с Ростехнадзором проблемы производственной безопасности, нехватку квалифицированных кадров и подготовку специалистов для работы на опасных производственных объектах. Очередное заседание Кадрового клуба при региональном Союзе

Заведующего кафедрой ТГТУ Алексея Ткачёва приговорили к колонии по делу о хищении 31 млн рублей 0 Ленинский районный суд Тамбова приговорил заведующего кафедрой Тамбовского государственного технического университета Алексея Ткачёва к одному году и четырём месяцам колонии общего режима за мошенничество при исполнении договора на поставку оборудования для вуза. Он стал четвёртым осуждённым по

Власти и инвестор рассказали тамбовчанам, как будут разрабатывать месторождение «Центральное» 0 В правительстве Тамбовской области 12 ноября состоялась первая открытая встреча с представителями компании, которая займётся разработкой месторождения титановых и циркониевых песков «Центральное» в Рассказовском округе. Губернатор Евгений Первышов и руководство АО «Сегмент» ответили на вопросы

«РКС-Тамбов» попытались закрыть от общественности судебный процесс об ущербе реке Цне 0 ООО «РКС-Тамбов» попросило Арбитражный суд Тамбовской области проводить в закрытом режиме заседания по делу о взыскании почти 388 млн рублей за загрязнение реки Цны. Компания сослалась на необходимость защиты конфиденциальной информации о расходах на реконструкцию канализационного коллектора и

Яна Радюкова временно возглавила Державинский университет после гибели Павла Моисеева 0 Исполняющей обязанности ректора Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина стала Яна Радюкова, ранее занимавшая должность проректора по образованию, молодёжной политике и воспитательной работе. Информация о её назначении появилась на официальном сайте вуза в разделе руководства

В Тамбове возбудили уголовное дело из-за многолетних разливов канализации 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с многолетними разливами канализационных стоков в Тамбове. Ранее следователи расследовали возможную халатность должностных лиц городской администрации,

В Тамбове скончалась профессор Державинского университета Светлана Пискунова 0 В Тамбове 9 ноября на 80-м году жизни скончалась доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Светлана Пискунова. Известный исследователь русского языка посвятила работе в вузе 57 лет. О её смерти сообщили на кафедре русского языка, русской и

На Центральном рынке Тамбова стройматериалами перекрыли проход к магазину «Огородник» 0 На Центральном рынке Тамбова возник новый конфликт вокруг доступа к торговым помещениям. Возле входа в магазин «Огородник» в торговом центре «Эверест» разместили поддоны с тротуарной плиткой, существенно сузившие проход. После жалобы предпринимателя Михаила Панфилова ситуацией заинтересовались

В Тамбовской области предложили расширить перечень дней запрета на продажу алкоголя 0 В Тамбовской области предложили расширить перечень дней, когда запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующий законопроект внесли в областную Думу депутаты Константин Черкасов и Михаил Краснянский. Новые ограничения планируется ввести с 1 сентября 2027 года. Согласно документу,

В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% 0 С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Тамбовской области вырастет на 6,8% и составит 16 788 рублей на душу населения. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 18 299

Налоговая предъявила остановившему производство Тамбовскому хлебозаводу требования на 125 млн рублей 0 Федеральная налоговая служба предъявила ОАО «Тамбовский хлебозавод», находящемуся в процедуре банкротства, требования на 124,9 млн рублей. Это более чем в 27 раз превышает сумму долга перед газоснабжающей организацией, по заявлению которой началось банкротство предприятия. Информация о новых

Союз промышленников Тамбовской области поддержал концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского 0 В Тамбове 10 ноября состоится концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского «Путь сердца» (12+). Музыкант представит программу, объединяющую звучание фортепиано, индийского ситара, хендпана, этнических флейт и ударных инструментов. Мероприятие пройдёт при поддержке Союза промышленников и

В Тамбове обсудили риски передачи регионам права исключать памятники из реестра 0 С 23 января 2027 года региональные власти получат право самостоятельно принимать окончательные решения об исключении памятников регионального и муниципального значения из реестра объектов культурного наследия. Новые полномочия и связанные с ними риски обсудили в Тамбове на круглом столе