|
Тамбовские спортсмены завоевали серебро и бронзу на первенстве мира по универсальному бою
15 ноября 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
Представители Тамбовской области в составе сборной России завоевали серебряную и бронзовые медали первенства мира по универсальному бою, проходившего в Кемерове с 1 по 8 ноября. В соревнованиях приняли участие около 1200 спортсменов из 28 стран. Об итогах выступления сообщили в региональном министерстве спорта.
Дарья Краснослободцева, воспитанница тренера Олега Прокудина, завоевала серебряную медаль в классическом универсальном бою и бронзовую — в дисциплине «лайт».
Александр Ованесов стал двукратным бронзовым призёром среди юношей 16–17 лет в весовой категории до 75 кг. Спортсмен тренируется под руководством Сергея Рязанова.
Тамбовскую область также представляли Илья Леньков, выступавший среди юношей 12–13 лет в категории до 55 кг, и Константин Мемедейкин, соревновавшийся среди спортсменов 14–15 лет в весе до 55 кг. По итогам турнира Мемедейкин выполнил норматив первого взрослого разряда. Оба спортсмена занимаются под руководством Валерия Медведева.
Ещё один представитель региона, Никита Гущин, остановился в шаге от призового места.
Министр спорта Тамбовской области Павел Грицков отметил результаты региональной школы универсального боя.
«Уровень наших спортсменов позволяет конкурировать на международной арене. В состав сборной России отобрались шестеро тамбовчан, четверо из них стали призёрами первенства», — заявил министр.
Павел Грицков также поблагодарил тренеров за подготовку спортсменов и пожелал участникам дальнейших успехов на взрослом уровне.
Чемпионат и первенство мира проходили на площадке спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». Участники соревновались в классическом универсальном бою и дисциплине «лайт». Универсальный бой сочетает прохождение полосы препятствий с поединками, в которых используются приёмы различных единоборств.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.