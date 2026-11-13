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В Тамбовской области создадут школьные лиги по лапте и городошному спорту

Вчера, 20:35
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В Тамбовской области планируют открыть школьные спортивные лиги по лапте и городошному спорту, внедрить занятия фиджитал-спортом и расширить участие учащихся в соревнованиях. Эти направления вошли в региональные планы по развитию физической культуры после заседания Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 12 ноября.

О предстоящих изменениях сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Тамбовской области — министр образования и науки региона Татьяна Котельникова.

В 2027 году в России планируется провести Год физической культуры, спорта и здорового образа жизни школьников. Его организуют Министерство просвещения совместно с Минспортом и Минздравом.

В Тамбовской области в рамках этой инициативы намерены увеличить число участников школьных спортивных клубов. Сейчас в них занимаются 21,9% учащихся. Региональные власти планируют организовать регулярные соревнования между командами разных муниципалитетов и активнее привлекать к мероприятиям семьи школьников.

Отдельным направлением станет развитие традиционных российских видов спорта. В регионе предполагается создать школьные лиги по лапте и городошному спорту, а также расширить программу спартакиады школьных спортивных клубов.

Ещё одно нововведение — вариативный модуль «Фиджитал-спорт» в рамках уроков физкультуры. Его планируют внедрять в школах с 2027 года. Занятия будут сочетать цифровые соревнования с физической активностью. Для этого потребуется подготовить методические материалы для учителей и обеспечить необходимые условия в образовательных учреждениях. В регионе уже имеется опыт проведения фиджитал-турниров.

Изменения затронут и систему среднего профессионального образования. По данным Татьяны Котельниковой, регулярно занимаются спортом 29% студентов колледжей и техникумов. Власти намерены расширять их участие в спортивных мероприятиях.

Кроме того, в 2027 году по федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» запланирован капитальный ремонт двух спортивных залов.

Особое внимание предполагается уделить адаптивному спорту и участию ветеранов боевых действий в соревнованиях. По поручению президента Владимира Путина с 2027 года ежегодно будет проводиться «Кубок защитников Отечества». Региональным ведомствам предстоит организовать доступные условия для тренировок и необходимое сопровождение участников.

Одной из основных проблем развития массового спорта Татьяна Котельникова назвала нехватку квалифицированных специалистов. Власти планируют уточнить потребность региона в учителях физкультуры, тренерах и специалистах по адаптивной физической культуре, особенно в сельских населённых пунктах.

К подготовке кадров предполагается активнее привлекать педагогический колледж и Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, где уже ведётся обучение специалистов соответствующего профиля.

Федеральная концепция развития массового спорта, включая поддержку национальных видов спорта и традиционных игр, должна быть подготовлена к лету 2027 года. Она определит дальнейшие направления работы регионов в этой сфере.
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В Тамбовской области создадут школьные лиги по лапте и городошному спорту

Вчера, 20:35
0
В Тамбовской области планируют открыть школьные спортивные лиги по лапте и городошному спорту, внедрить занятия фиджитал-спортом и расширить участие учащихся в соревнованиях. Эти направления вошли в региональные планы по развитию физической культуры после заседания Совета при Президенте России по

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