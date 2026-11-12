В Тамбове продолжается спор о благоустройстве территории возле Центрального рынка Комментариев: 0



Разногласия получили продолжение в региональных СМИ. Издание «Абирег» 6 ноября опубликовало позицию представителей Центрального рынка, а 13 ноября «Собиз Инфо» представило аргументы в пользу благоустройства территории.



Разрешение на проведение работ ООО «Четыре сезона» получило постановлением администрации Тамбова от 10 февраля 2026 года № 892. Оно распространяется на площадку площадью 797 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 68:29:0101019:78. Размещение элементов благоустройства разрешено без предоставления земли в аренду и установления сервитута.



По мнению авторов «Собиз Инфо», обновление покрытия и расширение проезда улучшат условия для пешеходов и транспорта. Между тем «Абирег» приводит заключение кадастрового инженера, согласно которому Центральный рынок использует 582 кв. м из территории, отведённой под благоустройство.



Директор ООО «Тамбовский центральный рынок» Олег Соболев утверждает, что предприятие не возражает против благоустройства, но опасается ограничения доступа к павильонам, затруднений при разгрузке товаров и проезде специальной техники со стороны улицы Красной.



28 августа 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области отказал рынку в признании постановления № 892 незаконным (дело № А64-2717/2026). Суд установил, что предприятие не заключало договор аренды спорного участка и не получало отдельного разрешения на использование его части.



Рынок ссылался на постановления администрации 2021 и 2022 годов об организации ярмарок на Коммунальной, 21А. Однако суд указал, что эти документы разрешают торговлю, но не предоставляют прав на конкретный земельный участок.



Ещё одним предметом обсуждения стали платежи за землю. По данным «Абирега», Центральному рынку начислено более 303,5 тыс. рублей в год, а ООО «Четыре сезона» — около 24,1 тыс. рублей. В «Собиз Инфо» разницу объясняют тем, что рынок платит за коммерческое использование территории, тогда как торговый центр — за размещение элементов благоустройства.



«Собиз Инфо» также сообщает о готовности руководства торгового центра обсудить совместное благоустройство территории с Центральным рынком. По сведениям издания, до обращения в суд прямых переговоров между сторонами не было.



Апелляционную жалобу Центрального рынка рассматривает Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. В Тамбове продолжается спор о благоустройстве площадки на улице Коммунальной, 21А, рядом с Центральным рынком. Проект предусматривает обновление асфальта, установку скамеек и урн, однако руководство рынка опасается, что работы затруднят торговлю и подъезд транспорта. Арбитражный суд Тамбовской области отказался признать разрешение на благоустройство незаконным. Сейчас решение обжалуется в апелляционной инстанции.Разногласия получили продолжение в региональных СМИ. Издание «Абирег» 6 ноября опубликовало позицию представителей Центрального рынка, а 13 ноября «Собиз Инфо» представило аргументы в пользу благоустройства территории.Разрешение на проведение работ ООО «Четыре сезона» получило постановлением администрации Тамбова от 10 февраля 2026 года № 892. Оно распространяется на площадку площадью 797 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 68:29:0101019:78. Размещение элементов благоустройства разрешено без предоставления земли в аренду и установления сервитута.По мнению авторов «Собиз Инфо», обновление покрытия и расширение проезда улучшат условия для пешеходов и транспорта. Между тем «Абирег» приводит заключение кадастрового инженера, согласно которому Центральный рынок использует 582 кв. м из территории, отведённой под благоустройство.Директор ООО «Тамбовский центральный рынок» Олег Соболев утверждает, что предприятие не возражает против благоустройства, но опасается ограничения доступа к павильонам, затруднений при разгрузке товаров и проезде специальной техники со стороны улицы Красной.28 августа 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области отказал рынку в признании постановления № 892 незаконным (дело № А64-2717/2026). Суд установил, что предприятие не заключало договор аренды спорного участка и не получало отдельного разрешения на использование его части.Рынок ссылался на постановления администрации 2021 и 2022 годов об организации ярмарок на Коммунальной, 21А. Однако суд указал, что эти документы разрешают торговлю, но не предоставляют прав на конкретный земельный участок.Ещё одним предметом обсуждения стали платежи за землю. По данным «Абирега», Центральному рынку начислено более 303,5 тыс. рублей в год, а ООО «Четыре сезона» — около 24,1 тыс. рублей. В «Собиз Инфо» разницу объясняют тем, что рынок платит за коммерческое использование территории, тогда как торговый центр — за размещение элементов благоустройства.«Собиз Инфо» также сообщает о готовности руководства торгового центра обсудить совместное благоустройство территории с Центральным рынком. По сведениям издания, до обращения в суд прямых переговоров между сторонами не было.Апелляционную жалобу Центрального рынка рассматривает Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.



