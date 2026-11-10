«РКС-Тамбов» попытались закрыть от общественности судебный процесс об ущербе реке Цне Комментариев: 0



Подробности заседания сообщает деловое издание «Вердикт», главный редактор которого Алексей Толмачёв присутствовал в зале суда.



Представители «РКС-Тамбов» пояснили, что в материалах дела содержатся договоры с подрядчиками и платёжные документы, раскрытие которых компания считает нежелательным. Эти сведения ответчик использует для обоснования своей позиции о необходимости уменьшить размер экологического ущерба на сумму природоохранных расходов.



Представитель Росприроднадзора возразила против закрытия заседаний, подчеркнув общественную значимость разбирательства, связанного с загрязнением водного объекта. Кроме того, по мнению ведомства, первичные бухгалтерские документы не относятся к сведениям, составляющим коммерческую тайну.



Суд решил сначала изучить представленные материалы и установить, имеются ли законные основания для ограничения гласности. При этом судья допустила возможность закрытого рассмотрения отдельных документов без ограничения доступа ко всему процессу.



«Возможно, заседания, на которых будут исследоваться эти документы, пройдут в закрытом режиме», — отметила судья.



Спор между Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора и «РКС-Тамбов» рассматривается с февраля 2026 года. Первоначально ведомство требовало взыскать с коммунального оператора 409,3 млн рублей за вред, причинённый Цне сбросами сточных вод. Впоследствии требования сократились до 387,9 млн рублей.



«РКС-Тамбов» оспаривает расчёт ущерба и добивается зачёта расходов на мероприятия, которые, по утверждению компании, позволили снизить негативное воздействие на окружающую среду.



На очередном заседании ответчик представил дополнительные расчёты за 2023 год. В частности, затраты на реконструкцию магистрального канализационного коллектора оценены примерно в 248,7 млн рублей, ещё около 26 млн рублей компания относит к другим мероприятиям того же периода.



Росприроднадзор не согласился с включением этих сумм в расчёт компенсации, указав на отсутствие достаточных доказательств экологической эффективности работ. Представители коммунального оператора, напротив, считают, что результативность реконструкции подтверждается эксплуатацией обновлённого коллектора.



Отдельный спор касается достоверности лабораторных исследований, положенных в основу расчёта ущерба. По словам представителя «РКС-Тамбов», Росаккредитация проверяет доводы компании о возможных нарушениях при отборе и исследовании проб воды. Ответчик предложил дождаться результатов этой проверки.



Суд поручил Росприроднадзору изучить дополнительные расчёты и при необходимости уточнить позицию по заявленным требованиям. Следующее заседание назначено на 2 декабря.



ООО «РКС-Тамбов» входит в группу «Российские коммунальные системы» и занимается водоснабжением и водоотведением в областном центре. Предприятие ранее неоднократно становилось участником судебных разбирательств, связанных с загрязнением водных объектов и возмещением экологического ущерба. ООО «РКС-Тамбов» попросило Арбитражный суд Тамбовской области проводить в закрытом режиме заседания по делу о взыскании почти 388 млн рублей за загрязнение реки Цны. Компания сослалась на необходимость защиты конфиденциальной информации о расходах на реконструкцию канализационного коллектора и модернизацию очистных сооружений. Росприроднадзор выступил против ограничения доступа общественности к процессу. Суд пока отложил рассмотрение ходатайства.Подробности заседания сообщает деловое издание «Вердикт», главный редактор которого Алексей Толмачёв присутствовал в зале суда.Представители «РКС-Тамбов» пояснили, что в материалах дела содержатся договоры с подрядчиками и платёжные документы, раскрытие которых компания считает нежелательным. Эти сведения ответчик использует для обоснования своей позиции о необходимости уменьшить размер экологического ущерба на сумму природоохранных расходов.Представитель Росприроднадзора возразила против закрытия заседаний, подчеркнув общественную значимость разбирательства, связанного с загрязнением водного объекта. Кроме того, по мнению ведомства, первичные бухгалтерские документы не относятся к сведениям, составляющим коммерческую тайну.Суд решил сначала изучить представленные материалы и установить, имеются ли законные основания для ограничения гласности. При этом судья допустила возможность закрытого рассмотрения отдельных документов без ограничения доступа ко всему процессу.«Возможно, заседания, на которых будут исследоваться эти документы, пройдут в закрытом режиме», — отметила судья.Спор между Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора и «РКС-Тамбов» рассматривается с февраля 2026 года. Первоначально ведомство требовало взыскать с коммунального оператора 409,3 млн рублей за вред, причинённый Цне сбросами сточных вод. Впоследствии требования сократились до 387,9 млн рублей.«РКС-Тамбов» оспаривает расчёт ущерба и добивается зачёта расходов на мероприятия, которые, по утверждению компании, позволили снизить негативное воздействие на окружающую среду.На очередном заседании ответчик представил дополнительные расчёты за 2023 год. В частности, затраты на реконструкцию магистрального канализационного коллектора оценены примерно в 248,7 млн рублей, ещё около 26 млн рублей компания относит к другим мероприятиям того же периода.Росприроднадзор не согласился с включением этих сумм в расчёт компенсации, указав на отсутствие достаточных доказательств экологической эффективности работ. Представители коммунального оператора, напротив, считают, что результативность реконструкции подтверждается эксплуатацией обновлённого коллектора.Отдельный спор касается достоверности лабораторных исследований, положенных в основу расчёта ущерба. По словам представителя «РКС-Тамбов», Росаккредитация проверяет доводы компании о возможных нарушениях при отборе и исследовании проб воды. Ответчик предложил дождаться результатов этой проверки.Суд поручил Росприроднадзору изучить дополнительные расчёты и при необходимости уточнить позицию по заявленным требованиям. Следующее заседание назначено на 2 декабря.ООО «РКС-Тамбов» входит в группу «Российские коммунальные системы» и занимается водоснабжением и водоотведением в областном центре. Предприятие ранее неоднократно становилось участником судебных разбирательств, связанных с загрязнением водных объектов и возмещением экологического ущерба.



