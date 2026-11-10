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В Тамбове возбудили уголовное дело из-за многолетних разливов канализации

Вчера, 15:30
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Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с многолетними разливами канализационных стоков в Тамбове. Ранее следователи расследовали возможную халатность должностных лиц городской администрации, однако то дело было прекращено. О новом процессуальном решении 10 ноября сообщило издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на региональное управление СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ. В отличие от ранее расследовавшегося дела о халатности, теперь предметом расследования стало возможное нарушение требований безопасности при оказании коммунальных услуг.

Одним из наиболее проблемных участков остаётся улица Бастионная в западной части города. По информации издания, канализационные стоки разливаются здесь уже длительное время, образовав зловонный водоём.

Следственное управление также сообщило об обстоятельствах аварий на канализационных сетях в районе улиц Астраханской и Набережной. Их причинами названы износ трубопровода и неисправность канализационной насосной станции. Устранением нарушений занималось ООО «РКС-Тамбов».

При этом причины разливов непосредственно на улице Бастионной в ответе следователей не уточняются. Неизвестно также, объединены ли все перечисленные эпизоды в рамках одного уголовного дела.

Как отмечает «Блокнот Тамбов», ранее по обстоятельствам длительного загрязнения территории расследовалось уголовное дело о халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Оно касалось возможного бездействия должностных лиц городской администрации, однако впоследствии производство было прекращено.

Новый этап разбирательства последовал за обращением заместителя главного редактора издания Григория Назарова к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину 5 ноября. Журналист обратил внимание на продолжающиеся разливы стоков и прекращение предыдущего расследования.

Ситуацией также заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Степанову представить доклад об обстоятельствах длительного нарушения природоохранного законодательства, принятых процессуальных решениях и мерах по защите прав жителей. Исполнение поручения поставлено на контроль.

Пока следователи не сообщили, в отношении каких лиц возбуждено новое уголовное дело, имеются ли подозреваемые и предъявлены ли кому-либо обвинения. Поэтому оснований утверждать, что уголовное преследование ведётся непосредственно в отношении руководителей ООО «РКС-Тамбов», на данный момент нет.

ООО «РКС-Тамбов» является оператором систем водоснабжения и водоотведения областного центра и входит в группу «Российские коммунальные системы». Деятельность предприятия ранее неоднократно становилась предметом проверок природоохранных ведомств и судебных разбирательств, связанных со сбросом сточных вод и загрязнением водных объектов.
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