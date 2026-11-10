Власти и инвестор рассказали тамбовчанам, как будут разрабатывать месторождение «Центральное» Комментариев: 0



Главной темой обсуждения стали возможные последствия добычи для окружающей среды. Генеральный директор АО «Сегмент» Михаил Хабаров пояснил, что пески залегают на глубине около 20 метров, поэтому разработка будет вестись открытым способом, но без создания глубокого карьера.



Для извлечения полезных минералов планируется использовать гравитационное, магнитное и электростатическое разделение. Химические реагенты применять не предполагается. После переработки около 95% песка инвестор намерен возвращать на прежнее место, восстанавливать чернозёмный слой и проводить рекультивацию, чтобы земли вновь можно было использовать в сельском хозяйстве.



Евгений Первышов заявил, что считает опасения по поводу токсичности и радиоактивности месторождения преувеличенными. При этом губернатор подчеркнул необходимость соблюдения природоохранного законодательства и контроля со стороны надзорных органов.



Обсуждались и экономические перспективы проекта. На первом этапе объём инвестиций оценивается в 30–50 млрд рублей. В 2027 году планируется подготовить проектную документацию, в 2028-м начать строительство первой очереди, а в 2030 году получить первые концентраты.



По словам губернатора, освоение месторождения должно обеспечить новые рабочие места и дополнительные поступления в областной бюджет. Михаил Хабаров отметил, что строительство крупного предприятия создаст заказы для местных подрядчиков, транспортных и промышленных организаций.



Генеральный директор Корпорации развития Тамбовской области Максим Сеструхин сообщил, что переговоры с региональными предприятиями уже ведутся, а некоторые из них приступили к заключению контрактов.



По предварительным планам, непосредственно на производстве появится не менее 500 рабочих мест, ещё около 1500 — в сопутствующих сферах. Для подготовки кадров инвестор намерен сотрудничать с тамбовскими вузами и организовывать обучение по новым специальностям.



В перспективе в регионе может появиться не только горно-обогатительное, но и металлургическое производство для дальнейшей переработки добываемого сырья.



Лицензия на освоение Восточного участка «Центрального» зарегистрирована 20 октября 2026 года и действует до 2046 года. Площадь участка составляет 31,36 кв. км. Месторождение открыли ещё в 1959 году, однако предыдущие попытки организовать промышленную добычу результата не принесли. В правительстве Тамбовской области 12 ноября состоялась первая открытая встреча с представителями компании, которая займётся разработкой месторождения титановых и циркониевых песков «Центральное» в Рассказовском округе. Губернатор Евгений Первышов и руководство АО «Сегмент» ответили на вопросы журналистов об экологической безопасности, сроках освоения, инвестициях и участии местных предприятий.Главной темой обсуждения стали возможные последствия добычи для окружающей среды. Генеральный директор АО «Сегмент» Михаил Хабаров пояснил, что пески залегают на глубине около 20 метров, поэтому разработка будет вестись открытым способом, но без создания глубокого карьера.Для извлечения полезных минералов планируется использовать гравитационное, магнитное и электростатическое разделение. Химические реагенты применять не предполагается. После переработки около 95% песка инвестор намерен возвращать на прежнее место, восстанавливать чернозёмный слой и проводить рекультивацию, чтобы земли вновь можно было использовать в сельском хозяйстве.Евгений Первышов заявил, что считает опасения по поводу токсичности и радиоактивности месторождения преувеличенными. При этом губернатор подчеркнул необходимость соблюдения природоохранного законодательства и контроля со стороны надзорных органов.Обсуждались и экономические перспективы проекта. На первом этапе объём инвестиций оценивается в 30–50 млрд рублей. В 2027 году планируется подготовить проектную документацию, в 2028-м начать строительство первой очереди, а в 2030 году получить первые концентраты.По словам губернатора, освоение месторождения должно обеспечить новые рабочие места и дополнительные поступления в областной бюджет. Михаил Хабаров отметил, что строительство крупного предприятия создаст заказы для местных подрядчиков, транспортных и промышленных организаций.Генеральный директор Корпорации развития Тамбовской области Максим Сеструхин сообщил, что переговоры с региональными предприятиями уже ведутся, а некоторые из них приступили к заключению контрактов.По предварительным планам, непосредственно на производстве появится не менее 500 рабочих мест, ещё около 1500 — в сопутствующих сферах. Для подготовки кадров инвестор намерен сотрудничать с тамбовскими вузами и организовывать обучение по новым специальностям.В перспективе в регионе может появиться не только горно-обогатительное, но и металлургическое производство для дальнейшей переработки добываемого сырья.Лицензия на освоение Восточного участка «Центрального» зарегистрирована 20 октября 2026 года и действует до 2046 года. Площадь участка составляет 31,36 кв. км. Месторождение открыли ещё в 1959 году, однако предыдущие попытки организовать промышленную добычу результата не принесли.



