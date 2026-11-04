В Тамбове прекратили уголовное дело о халатности чиновников после жалоб на разливы сточных вод Комментариев: 0



Дело возбудили после обращений горожан и публикаций о канализационных разливах в районах улиц Астраханской и Набережной, а также Бастионной и Авиационной. Следствие установило, что причиной подтоплений в районе Астраханской и Набережной стало перекрытие насосной станции из-за износа участка трубопровода. Для устранения проблемы ООО «РКС-Тамбов» заключило договор строительного подряда, после чего начались аварийно-восстановительные работы.



В районе Бастионной и Авиационной ситуация оказалась сложнее: канализационный коллектор находился в аварийном состоянии, а передача объекта в доверительное управление «РКС-Тамбов» затянулась. По данным издания, жители жаловались на разливы ещё с апреля 2021 года, однако вопрос устранения последствий аварий и передачи коллектора коммунальной организации долгое время оставался нерешённым.



Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести проверку из-за сообщений о сбросе сточных вод на рельеф местности и в каналы реки Цны: жители сообщали о подтоплении близлежащих зданий и образовании загрязнённого водоёма. В сентябре 2026 года Бастрыкин повторно поручил представить доклад о ходе проверки после новых жалоб; исполнение находилось на контроле центрального аппарата СК.



Причины прекращения уголовного дела в публикации не уточняются. Как отмечает «Блокнот Тамбов», значительную часть городской системы водоотведения эксплуатирует ООО «РКС-Тамбов», однако сведений о привлечении должностных лиц коммунальной организации к уголовной ответственности по этим обстоятельствам нет.



Ранее Росприроднадзор предъявил «РКС-Тамбов» претензии из-за загрязнения водных объектов и почвы, в частности ведомство добивается взыскания ущерба, причинённого реке Цне. Вопрос о причинах прекращения уголовного дела и результатах проверок деятельности коммунальной организации остаётся открытым. В Тамбове прекращено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбуждённое после многочисленных жалоб жителей на разливы сточных вод. Следствие установило причины коммунальных аварий, однако расследование в отношении муниципальных чиновников завершили. Об этом сообщает «Блокнот Тамбов».Дело возбудили после обращений горожан и публикаций о канализационных разливах в районах улиц Астраханской и Набережной, а также Бастионной и Авиационной. Следствие установило, что причиной подтоплений в районе Астраханской и Набережной стало перекрытие насосной станции из-за износа участка трубопровода. Для устранения проблемы ООО «РКС-Тамбов» заключило договор строительного подряда, после чего начались аварийно-восстановительные работы.В районе Бастионной и Авиационной ситуация оказалась сложнее: канализационный коллектор находился в аварийном состоянии, а передача объекта в доверительное управление «РКС-Тамбов» затянулась. По данным издания, жители жаловались на разливы ещё с апреля 2021 года, однако вопрос устранения последствий аварий и передачи коллектора коммунальной организации долгое время оставался нерешённым.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести проверку из-за сообщений о сбросе сточных вод на рельеф местности и в каналы реки Цны: жители сообщали о подтоплении близлежащих зданий и образовании загрязнённого водоёма. В сентябре 2026 года Бастрыкин повторно поручил представить доклад о ходе проверки после новых жалоб; исполнение находилось на контроле центрального аппарата СК.Причины прекращения уголовного дела в публикации не уточняются. Как отмечает «Блокнот Тамбов», значительную часть городской системы водоотведения эксплуатирует ООО «РКС-Тамбов», однако сведений о привлечении должностных лиц коммунальной организации к уголовной ответственности по этим обстоятельствам нет.Ранее Росприроднадзор предъявил «РКС-Тамбов» претензии из-за загрязнения водных объектов и почвы, в частности ведомство добивается взыскания ущерба, причинённого реке Цне. Вопрос о причинах прекращения уголовного дела и результатах проверок деятельности коммунальной организации остаётся открытым.



