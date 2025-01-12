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Бастрыкин взял на контроль проверку загрязнения реки Цны в Тамбове
Вчера, 11:25
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. Поводом для проверки стал очередной сброс сточных вод в реку Цну, расположенную в центре Тамбова.
Основная причина загрязнения реки — аварийное состояние насосной станции, перекачивающей канализационные воды. Станция, которая уже третий год находится в ремонте под управлением компании «РКС-Тамбов», регулярно выходит из строя из-за засоров. Это приводит к выбросам нечистот, которые повторялись неоднократно: летом, осенью и в декабре прошлого года. Жители города постоянно сообщают о загрязнении реки и прилегающей набережной.
Министерство экологии Тамбовской области ранее оценило ущерб от действий «РКС-Тамбов» в 1,56 млн рублей, передав материалы в прокуратуру. Сейчас региональное следственное управление проводит процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил не только изучить обстоятельства случившегося, но и взять проверку под контроль центрального аппарата СК России.
Жители Тамбова надеются, что вмешательство надзорных органов поможет решить проблему систематического загрязнения главной реки города и предотвратить подобные инциденты в будущем.
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