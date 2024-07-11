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Следственный комитет проверит факты загрязнения реки Цна
Вчера, 14:18
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Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области инициировало процессуальную проверку после сообщений в СМИ о загрязнении реки Цны. Тамбовские СМИ ранее сообщали, что канализационные стоки в течение многих лет выливаются в реку из-за неработающих очистных сооружений в Бокино. Построенные в 2013 году и рассчитанные на срок службы 25 лет, эти сооружения сейчас не функционируют должным образом.
Следственные органы намерены выяснить все обстоятельства и причины загрязнения реки, а также дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, принимавших очистные сооружения в эксплуатацию.
Очистные сооружения были построены за 190 млн рублей. Специалисты, привлечённые общественниками «Народного фронта», при осмотре выявили, что механическая очистка отсутствует, а биологическая едва функционирует из-за неблагоприятных условий для бактерий. Материалы, использованные при строительстве, привели к ржавчине и разрушению оборудования.
Фото: ОНФ
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