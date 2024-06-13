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Очистные сооружения в Бокино за 190 млн рублей фактически вышли из строя
Сегодня, 08:28
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В Тамбове около 190 млн рублей были фактически "слиты" вместе с канализационными стоками в реку Цна. Проблема касается очистных сооружений в Бокино, которые были введены в эксплуатацию в 2013 году за эту сумму. Несмотря на заявленный срок службы в 25 лет, большая часть оборудования уже вышла из строя: либо сгнила, либо забилась.
Как отмечает региональный штаб ОНФ, на данный момент не функционирует ни один из этапов очистки. Механическая очистка вообще не проводится, а биологическая сильно затруднена. В результате этого сточная вода, которая не соответствует нормативам, поступает в реку Цна.
Дополнительно, из-за неправильно подобранных материалов, ржавеют и проваливаются лестницы, рассыпается крыша, и оборудование выходит из строя.
Фото: региональный штаб ОНФ
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