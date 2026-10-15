В ФАС поступила новая жалоба на продажу тамбовской «Ланты» Комментариев: 0



Жалоба датирована 17 сентября. Имя заявителя и содержание претензий в открытых данных не раскрываются. В соответствии с законом «О защите конкуренции» после получения уведомления о жалобе организатор торгов не вправе заключать договор до принятия решения по ней.



Это уже не первая претензия к процедуре продажи актива. 10 сентября в ФАС поступила ещё одна жалоба на действия ПСБ. Информация о заявителе и сути требований также не раскрывалась. Решение по ней ожидалось 18 сентября, однако результаты рассмотрения в ГИС «Торги» не опубликованы.



Ранее в ПСБ заявляли, что продажа федерального имущества проводилась в строгом соответствии с законодательством.



Победителем торгов по продаже 100% долей национализированного ООО «Ланта» стало АО «Плаза групп» из Ленинградской области. Компания предложила за актив 223,5 млн рублей при начальной цене 438,2 млн рублей — примерно на 49% меньше стартовой стоимости.



Согласно протоколу рассмотрения заявок, к торгам были допущены два претендента. Один подал заявку 9 сентября в 12:10, второй — в 12:26. По итогам торгов «Плаза групп» была признана победителем с предложением 223,5 млн рублей.



При этом в итоговом протоколе общество указано как единственный участник торгов. На фоне поступивших жалоб этот эпизод также может стать предметом внимания антимонопольного ведомства. В Федеральную антимонопольную службу поступила новая жалоба на действия организатора торгов — ПАО «Банк ПСБ» — при продаже 100% долей тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Рассмотрение жалобы может состояться 16 октября, следует из материалов ведомства.Жалоба датирована 17 сентября. Имя заявителя и содержание претензий в открытых данных не раскрываются. В соответствии с законом «О защите конкуренции» после получения уведомления о жалобе организатор торгов не вправе заключать договор до принятия решения по ней.Это уже не первая претензия к процедуре продажи актива. 10 сентября в ФАС поступила ещё одна жалоба на действия ПСБ. Информация о заявителе и сути требований также не раскрывалась. Решение по ней ожидалось 18 сентября, однако результаты рассмотрения в ГИС «Торги» не опубликованы.Ранее в ПСБ заявляли, что продажа федерального имущества проводилась в строгом соответствии с законодательством.Победителем торгов по продаже 100% долей национализированного ООО «Ланта» стало АО «Плаза групп» из Ленинградской области. Компания предложила за актив 223,5 млн рублей при начальной цене 438,2 млн рублей — примерно на 49% меньше стартовой стоимости.Согласно протоколу рассмотрения заявок, к торгам были допущены два претендента. Один подал заявку 9 сентября в 12:10, второй — в 12:26. По итогам торгов «Плаза групп» была признана победителем с предложением 223,5 млн рублей.При этом в итоговом протоколе общество указано как единственный участник торгов. На фоне поступивших жалоб этот эпизод также может стать предметом внимания антимонопольного ведомства.



