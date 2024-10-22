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Торги по продаже имущества ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» не состоялись из-за отсутствия заявок
Сегодня, 10:36
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Торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» в форме публичного предложения не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщает организатор торгов ООО «РЛМ-Петербург».
Имущество предприятия было выставлено на продажу единым лотом с начальной ценой 90 миллионов рублей, которую могли снизить до 49,5 миллиона рублей. В состав лота входили пять земельных участков, а также здания производственного корпуса, насосной станции, станции перекачки, подстанции, весовой, котельной и ангара.
Торги в июле также не увенчались успехом по той же начальной цене, а в июне попытка продажи имущества за 100 миллионов рублей также завершилась безрезультатно.
Процедура банкротства была инициирована тамбовским УФНС в мае 2018 года, и в декабре того же года суд признал заявление обоснованным, введя процедуру наблюдения под управлением Александра Болдырева. В октябре 2022 года предприятию было введено внешнее управление, на тот момент требования кредиторов составили 63,1 миллиона рублей, из которых 7,7 миллиона рублей — долг перед УФНС. В марте 2023 года временного управляющего сменил Денис Савватеев, а рассмотрение отчёта о внешнем управлении назначено на 12 декабря.
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