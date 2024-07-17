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» » Суд отказал бывшему главе «Моршанской табачной фабрики» в пересмотре включения налогов на 1,9 млрд рублей

Суд отказал бывшему главе «Моршанской табачной фабрики» в пересмотре включения налогов на 1,9 млрд рублей

Сегодня, 13:38
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Арбитражный суд Тамбовской области отказал бывшему главе ОАО «Моршанская табачная фабрика» Андрею Метальникову в пересмотре определения о включении в третью очередь реестра требований кредиторов 1,9 млрд рублей в пользу УФНС по региону. Метальников представил суду уточнённые требования кредиторов, согласно которым обязательства фабрики перед налоговой службой составляют 85,2 млн рублей (в 22,7 раза меньше), но представитель ФНС возражал против удовлетворения заявления.

Банкротство одной из старейших табачных фабрик России первоначально пыталось инициировать ООО «Триада», а затем и ФНС. Процедура наблюдения в отношении предприятия была введена в декабре 2018 года. В апреле 2019 года арбитражный суд Тамбовской области признал фабрику банкротом. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был назначен Олег Антонов. Общая сумма требований на момент первого собрания кредиторов составляла 2,3 млрд рублей. Последнее продление конкурсного производства было до ноября 2024 года. В марте часть имущества должника была выставлена на торги за 6,1 млн рублей, однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В конце мая 2023 года арбитражный суд Тамбовской области признал Андрея Метальникова банкротом по иску УФНС и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. 1,19 млрд рублей основного долга было включено в реестр требований кредиторов тем же решением. В конце марта 2024 года суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего Дмитрия Филиппова о продлении процедуры реализации имущества до 18 сентября.
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