|
|
Суд отказал бывшему главе «Моршанской табачной фабрики» в пересмотре включения налогов на 1,9 млрд рублей
Арбитражный суд Тамбовской области отказал бывшему главе ОАО «Моршанская табачная фабрика» Андрею Метальникову в пересмотре определения о включении в третью очередь реестра требований кредиторов 1,9 млрд рублей в пользу УФНС по региону. Метальников представил суду уточнённые требования кредиторов, согласно которым обязательства фабрики перед налоговой службой составляют 85,2 млн рублей (в 22,7 раза меньше), но представитель ФНС возражал против удовлетворения заявления.
Банкротство одной из старейших табачных фабрик России первоначально пыталось инициировать ООО «Триада», а затем и ФНС. Процедура наблюдения в отношении предприятия была введена в декабре 2018 года. В апреле 2019 года арбитражный суд Тамбовской области признал фабрику банкротом. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был назначен Олег Антонов. Общая сумма требований на момент первого собрания кредиторов составляла 2,3 млрд рублей. Последнее продление конкурсного производства было до ноября 2024 года. В марте часть имущества должника была выставлена на торги за 6,1 млн рублей, однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
В конце мая 2023 года арбитражный суд Тамбовской области признал Андрея Метальникова банкротом по иску УФНС и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. 1,19 млрд рублей основного долга было включено в реестр требований кредиторов тем же решением. В конце марта 2024 года суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего Дмитрия Филиппова о продлении процедуры реализации имущества до 18 сентября.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тамбовской области Антон Игнатюк провёл лекцию для сотрудников УМВД России по Тамбовской области на тему «Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков». Присутствующим
Арбитражный суд Тамбовской области отказал бывшему главе ОАО «Моршанская табачная фабрика» Андрею Метальникову в пересмотре определения о включении в третью очередь реестра требований кредиторов 1,9 млрд рублей в пользу УФНС по региону. Метальников представил суду уточнённые требования кредиторов,
Реконструкция канализационного коллектора на Набережной в Тамбове теперь ведётся тремя подрядчиками, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут, и работы разделены между тремя новыми организациями.
После обрушения парома, тамбовские дачники вынуждены переправляться через реку Цну вплавь. В сети появилось видео, где одна из дачниц грузит на небольшой пенопластовый плот сумку и ведро, снимает тапочки и отправляется вплавь. Прокуратура заинтересовалась роликом и намерена провести проверку.
Работники «Дирекции городских дорог» и ряда других предприятий Тамбова обратились к депутату городской Думы от КПРФ Артёму Александрову с жалобой на тяжелые условия труда, усугубившиеся из-за жары. Они просят содействия в принятии решения о временном сокращении рабочего дня городскими властями и их
В регионе активно продолжаются работы по капитальному ремонту 27 школ, включая Горельскую школу-интернат в Тамбовском муниципальном округе. По данным Министерства образования и науки области, средняя строительная готовность объекта составляет около 40%.
Тамбовский областной суд отклонил жалобу Андрея Метальникова, бывшего депутата Моршанского горсовета, на решение Моршанского районного суда о передаче в доход государства шести объектов недвижимости, принадлежащих экс-парламентария. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу, что
Процесс торгов на право разработки недр в Тамбовской области приостановлен, а аукцион на право пользования восточной частью месторождения «Центральное» в Рассказовском округе был отменен без указания причины. Это следует из документации торгов, предоставленной Департаментом по недропользованию по
Глава администрации Тамбова Максим Косенков подписал постановление, запрещающее размещение нестационарных торговых объектов в центре города. Список улиц, на которых киоски и павильоны будут запрещены, опубликован и охватывает значительную часть центральных улиц.
В Тамбове рассматривается возможность замены троллейбусов на электробусы. Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об этом в своём Telegram-канале, отметив, что такие меры помогут избавиться от лишних проводов и конструкций в городе.
В городской поликлинике № 5 города Тамбова состоялась акция выходного дня, направленная на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. В мероприятии приняли участие специалисты Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.
В Казани состоялся финал шестого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России», где Денис Давыдов из Мичуринска достойно представил Тамбовскую область, войдя в десятку лучших водителей. Стаж работы Дениса в такси составляет восемь лет.
Региональный департамент по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение противоаварийных работ на памятнике федерального значения — усадебном доме Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково Моршанского округа. Работы будут проводиться Министерством культуры РФ в рамках
Серая Гранта не пропустила на перекрёстке ярко-синию Гранту на дороге в Бондарском муниципальном округе.
Жители Тамбова выражают недовольство по поводу проблем с удалением сухих деревьев, которые годами остаются на улицах, создавая неухоженный вид и представляя опасность. В комментариях к публикациям в официальных пабликах администрации города, граждане часто поднимают этот вопрос, особенно акцентируя
Жители Тамбова и области выражают серьёзное беспокойство по поводу состояния дворов, в которых они проживают. По данным тамбовского Центра управления регионом (ЦУР), за первые две недели июля было получено более 60 обращений граждан, касающихся грязи, плохого состояния или полного отсутствия малых
Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» получил средства от 5400 организаций и более 22750 физических лиц, собрав более 485 миллионов рублей. Жители региона активно поддерживают военных через этот фонд, который был создан представителями предпринимательского сообщества области.
В Жердевке в рамках национального проекта «Экология» завершается рекультивация полигона коммунальных отходов. Эти работы включают не только восстановление почвы, но и посев травы, что позволит вернуть землю, на которой ранее находились отходы, в состояние, близкое к природному.
В четверг, 11 июля, Глава Тамбовской области Максим Егоров провёл личный приём граждан, на котором были рассмотрены несколько важных вопросов. Среди них было восстановление паромной переправы через реку Цна в районе ТЭЦ и оказание помощи многодетной семье из Притамбовья.
Глава Мичуринска Максим Харников был привлечён к административной ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Прокуратура города обнаружила нарушения при реализации национального проекта "Жильё и городская среда". В 2022 году управление
В Тамбове здание по улице Московской, 90 получило статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий нормативный документ был принят 9 июля департаментом по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.