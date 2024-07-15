Бывший депутат Моршанска не смог оспорить изъятие собственности Комментариев: 0



Прокурорская проверка установила, что Метальников приобрел квартиру и нежилое помещение, два парковочных места в Москве, а также две квартиры и нежилое помещение в Рязани на доходы, полученные преступным путем, уклоняясь от уплаты налогов. Для сокрытия дорогостоящего имущества оно было оформлено на супругу, которая не имела значительных средств для его покупки на момент сделок.



В 2018–2020 годах Андрей Метальников был осужден за злоупотребление должностными полномочиями на посту генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика» и за подачу ложных налоговых деклараций в 2010–2016 годах. Он получил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.



В мае 2023 года арбитражный суд Тамбовской области признал Метальникова банкротом по иску УФНС и запустил процедуру реализации имущества. Основной долг в размере 1,19 млрд рублей включен в реестр требований кредиторов. В марте 2024 года суд продлил процедуру реализации имущества до 18 сентября по ходатайству финансового управляющего Дмитрия Филиппова.



Отклонение жалобы и вступление в силу решения о передаче имущества в доход государства подтверждает выводы прокуратуры о незаконных источниках доходов Метальникова. Этот случай подчеркивает важность правового контроля и ответственности за экономические преступления, а также демонстрирует эффективность мер, направленных на возвращение незаконно приобретенного имущества в государственный бюджет. Тамбовский областной суд отклонил жалобу Андрея Метальникова, бывшего депутата Моршанского горсовета, на решение Моршанского районного суда о передаче в доход государства шести объектов недвижимости, принадлежащих экс-парламентария. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу, что подтвердили в региональной прокуратуре.Прокурорская проверка установила, что Метальников приобрел квартиру и нежилое помещение, два парковочных места в Москве, а также две квартиры и нежилое помещение в Рязани на доходы, полученные преступным путем, уклоняясь от уплаты налогов. Для сокрытия дорогостоящего имущества оно было оформлено на супругу, которая не имела значительных средств для его покупки на момент сделок.В 2018–2020 годах Андрей Метальников был осужден за злоупотребление должностными полномочиями на посту генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика» и за подачу ложных налоговых деклараций в 2010–2016 годах. Он получил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.В мае 2023 года арбитражный суд Тамбовской области признал Метальникова банкротом по иску УФНС и запустил процедуру реализации имущества. Основной долг в размере 1,19 млрд рублей включен в реестр требований кредиторов. В марте 2024 года суд продлил процедуру реализации имущества до 18 сентября по ходатайству финансового управляющего Дмитрия Филиппова.Отклонение жалобы и вступление в силу решения о передаче имущества в доход государства подтверждает выводы прокуратуры о незаконных источниках доходов Метальникова. Этот случай подчеркивает важность правового контроля и ответственности за экономические преступления, а также демонстрирует эффективность мер, направленных на возвращение незаконно приобретенного имущества в государственный бюджет.



