|
Бывший депутат Моршанска не смог оспорить изъятие собственности
Сегодня, 09:20
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский областной суд отклонил жалобу Андрея Метальникова, бывшего депутата Моршанского горсовета, на решение Моршанского районного суда о передаче в доход государства шести объектов недвижимости, принадлежащих экс-парламентария. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу, что подтвердили в региональной прокуратуре.
Прокурорская проверка установила, что Метальников приобрел квартиру и нежилое помещение, два парковочных места в Москве, а также две квартиры и нежилое помещение в Рязани на доходы, полученные преступным путем, уклоняясь от уплаты налогов. Для сокрытия дорогостоящего имущества оно было оформлено на супругу, которая не имела значительных средств для его покупки на момент сделок.
В 2018–2020 годах Андрей Метальников был осужден за злоупотребление должностными полномочиями на посту генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика» и за подачу ложных налоговых деклараций в 2010–2016 годах. Он получил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.
В мае 2023 года арбитражный суд Тамбовской области признал Метальникова банкротом по иску УФНС и запустил процедуру реализации имущества. Основной долг в размере 1,19 млрд рублей включен в реестр требований кредиторов. В марте 2024 года суд продлил процедуру реализации имущества до 18 сентября по ходатайству финансового управляющего Дмитрия Филиппова.
Отклонение жалобы и вступление в силу решения о передаче имущества в доход государства подтверждает выводы прокуратуры о незаконных источниках доходов Метальникова. Этот случай подчеркивает важность правового контроля и ответственности за экономические преступления, а также демонстрирует эффективность мер, направленных на возвращение незаконно приобретенного имущества в государственный бюджет.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.