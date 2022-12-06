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Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства незаконно полученных сумм взяток
Вчера, 10:28
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Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между взяткодателем и взяткополучателем по передаче денежных средств в сумме 856 тысяч рублей.
Ранее, в мае 2021 года, вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Тамбова взяткополучатель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой незаконной сделке сторонами, действовавшими умышленно.
Решением Октябрьского районного суда г. Тамбова исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, суд признал гражданско-правовой сделкой достигнутую между взяткополучателем и взяткодателем договоренность о получении и передаче взятки и применил последствия недействительности ничтожной сделки.
С взяткополучателя в доход Российской Федерации взысканы денежные средства в сумме 856 тыс. рублей.
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