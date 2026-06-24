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В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»
Сегодня, 19:30
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В Тамбовском муниципальном округе начала работу III Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2026». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в течение двух дней на площадке АО «Агропроминвест» свою продукцию и технологии представят более 70 производителей сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и оборудования для агропромышленного комплекса.
Участие в открытии приняли глава Тамбовской области Евгений Первышов, заместитель директора департамента растениеводства Минсельхоза России Евгений Андреянов, сенатор Алексей Кондратьев, представители аграрного бизнеса и отраслевого сообщества.
Выступая на церемонии открытия, Евгений Первышов рассказал, что во время недавней встречи Президент России Владимир Путин поблагодарил тамбовских аграриев за вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Особое внимание губернатор уделил подготовке кадров для сельского хозяйства.
— Сегодня вы открываете агроклассы в школах. Конечно, многие молодые люди стремятся в большие города, но та работа, которую вы проводите с ними со школьной скамьи, уже даёт результат, — отметил глава региона.
В рамках форума Евгений Первышов также вручил награды лучшим работникам агропромышленного комплекса. Почётные грамоты Правительства Тамбовской области получили представители хозяйств Мордовского, Уваровского, Умётского, Ржаксинского и Рассказовского округов.
На выставке представлены современные образцы сельхозтехники, средства защиты растений, удобрения, цифровые решения для агробизнеса и достижения муниципалитетов региона. Генеральным спонсором мероприятия выступил «Ростсельмаш», официальным дилером которого в Тамбовской области является АО «Октябрьское».
Как отмечает «Вердикт», сами сельхозпроизводители положительно оценивают меры государственной поддержки отрасли. Вместе с тем они обращают внимание на сохраняющиеся сложности с привлечением кредитов из-за высокой ключевой ставки Банка России, которая существенно увеличивает стоимость заёмных средств.
Фото: Софья Корнеева / «Вердикт»
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