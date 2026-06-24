Тамбовский бизнес предложил сделать искусственный интеллект инструментом развития российского АПК 0 Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин выступил на заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое проходит в Белокурихе Алтайского края под председательством главы РСПП Александра Шохина. Главной темой

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026» 0 В Тамбовском муниципальном округе начала работу III Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2026». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в течение двух дней на площадке АО «Агропроминвест» свою продукцию и технологии представят более 70 производителей

Власти и УФАС усилили контроль за ценами на топливо в Тамбовской области 0 В Тамбовской области усилили контроль за ситуацией на рынке автомобильного топлива. Правительство региона совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы проверяет обоснованность роста цен на бензин и дизельное топливо, а также выявляет случаи недобросовестной конкуренции. Как сообщили

В Тамбовской области определили ориентиры по росту зарплат на 2026 год 0 В Тамбовской области участники областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили изменения в Региональное соглашение на 2026–2028 годы. Как сообщает деловое издание «Вердикт», одной из ключевых тем заседания стало утверждение прогнозных целевых показателей

Три парламентские партии выдвинули кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу 0 В Тамбовской области стартовал очередной этап избирательной кампании: три парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — определились с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года

Суд обязал следить за аварийными деревьями в парке усадьбы Асеевых после трагедии с гибелью посетительницы 0 Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил иск прокуратуры, обязав арендаторов земельного участка музейного комплекса «Усадьба Асеевых» на постоянной основе проводить санитарную рубку аварийных деревьев, представляющих опасность для посетителей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», решение пока

Двух жителей Тамбовской области внесли в «чёрный список» после срыва аукциона по продаже земли 0 Тамбовское управление ФАС включило двух физических лиц в реестр недобросовестных участников аукционов после того, как они отказались заключать договор купли-продажи земельного участка, выигранного на муниципальных торгах. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в марте 2026 года администрация

Проект капремонта долгостроя напротив правительства Тамбовской области не прошёл госэкспертизу 0 Попытка возобновить проект одного из самых известных долгостроев Тамбова вновь столкнулась с трудностями. Государственная строительная экспертиза выдала отрицательное заключение на проект капитального ремонта недостроенного офисного центра на улице Карла Маркса, 124. Соответствующая информация

Суд временно заморозил взыскание штрафа в 140 млн рублей с тамбовского сахарного завода 0 Арбитражный суд Тамбовской области приостановил действие решения Федеральной налоговой службы о взыскании штрафа с ООО «Кристалл» из Кирсанова. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о штрафе в размере 139,7 млн рублей, который налоговый орган начислил компании по итогам проверки

В новом микрорайоне Тамбова планируют построить торгово-развлекательный центр 0 В Тамбове рассмотрели проект строительства нового торгово-развлекательного центра на улице имени Савостьянова. Его представили на последнем заседании Градостроительного совета при администрации города, сообщили в комитете архитектуры и градостроительства. Новый объект планируют разместить в одном

Власти Тамбовской области объяснили причины очередей на АЗС резким ростом спроса на топливо 0 В правительстве Тамбовской области заявили, что регион полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а временные перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны с логистическими особенностями и резким увеличением спроса со стороны автомобилистов. Как сообщили в региональном

Тамбовские компании стали финалистами федеральной премии «Агролидер-2026» 0 Два предприятия Тамбовской области вошли в число финалистов Национальной аграрной премии «Агролидер-2026» — федерального отраслевого конкурса, организованного Международной школой агробизнеса и объединяющего представителей агропромышленного комплекса со всей страны. В финальный список номинантов

Подрядчика капремонта школы под Тамбовом внесли в реестр недобросовестных поставщиков 0 Тамбовское управление ФАС включило компанию ООО «ТИСА ЛТД» из Республики Северная Осетия — Алания в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта на капитальный ремонт Комсомольской средней школы в селе Селезни Тамбовского муниципального

В Тамбове чиновников и глав муниципалитетов начали обучать «бережливому управлению» по методикам «Росатома» 0 В здании правительства Тамбовской области 23 июня стартовала двухдневная стратегическая сессия «Лидеры и проводники изменений. Регион. Тамбовская область». Как сообщает деловое издание «Вердикт», участниками стали руководители регионального и муниципального уровней — министры, заместители главы

Суд признал незаконными 16 контрактов на ремонт исторической части улицы Советской в Мичуринске 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительными 16 муниципальных договоров, заключённых для ремонта исторической части улицы Советской в Мичуринске. Как сообщает деловое издание «Вердикт», причиной судебного разбирательства стало искусственное дробление единой закупки после расторжения

«Газпром межрегионгаз Тамбов» намерен инициировать банкротство муниципального предприятия, отвечающего за теплоснабжение Строителя 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом МУП «Цнинский хозяйственный центр». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на уведомление, опубликованное на Федресурсе 23 июня. Согласно

В Тамбове откроют первую в России вузовскую кафедру публичной дипломатии 0 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина станет первым российским вузом, где откроют кафедру публичной дипломатии. Об этом сообщил ректор Павел Моисеев во время международной летней школы «Hablemos con Rusia» («Поговорим с Россией»). Возглавить новое подразделение должна член

С тамбовской строительной СРО взыскали почти 16 млн рублей из-за подрядчика-банкрота 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал Ассоциацию СРО «Тамбовские строители» выплатить почти 16 млн рублей в пользу АО «Транснефть – Дружба». Как сообщает деловое издание «Вердикт», речь идёт о компенсации ущерба, возникшего после нарушений, допущенных тамбовской компанией ООО «ОДИ», которая

Тамбовский Минздрав начал проверку после сообщений о нарушении правил вакцинации детей в Никифоровском округе 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области организовало проверку после появления в социальных сетях информации о возможном нарушении порядка вакцинации несовершеннолетних детей в одном из фельдшерско-акушерских пунктов Никифоровского округа. По опубликованным данным, 17 июня 40-летняя

Суд окончательно взыскал с подрядчика более 2,3 млн рублей за сорванный ремонт гидросооружения в Тамбовской области 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с ООО «ТамбовТехМонтаж» более 2,3 млн рублей в пользу регионального министерства экологии и природных ресурсов. Как сообщает издание «Вердикт», спор возник из-за неисполнения