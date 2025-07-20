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Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки АПК на выставке «День Тамбовского поля-2025»
Вчера, 14:44
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II Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2025» является активной площадкой для обсуждения ключевых задач отрасли и диалога между государством и бизнесом. Россельхозбанк (РСХБ) традиционно выступил участником мероприятия. Центральным событием деловой программы стало пленарное заседание «О готовности к уборочной компании 2025 года в Тамбовской области».
Директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова в своем выступлении рассказала участникам пленарного заседания о проектах и инструментах поддержки аграриев, реализуемых банком.
«Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности. Так, за первую половину 2025 года РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 12,1 млрд рублей, что в 1,8 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – отметила Елена Шарова.
На выставочной зоне РСХБ специалисты банка консультировали гостей выставки по вопросам кредитования, карточным продуктам для бизнеса, новинкам цифровых платформ. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для аграриев Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё.
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