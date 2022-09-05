Россельхозбанк направил 5,4 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала 2022 года Комментариев: 0



Одним из ключевых направлений финансирования банка остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, они составляют 66% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам — представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 34%.



«Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности. Россельхозбанк предлагает сектору АПК не только оптимальные условия и выгодные программы по льготному кредитованию, но и цифровые сервисы, помогающие оптимизировать работу», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Так, банком запущен комплекс цифровых площадок для комплексной поддержки аграриев, в котором собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью него можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В него входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, агрегатор агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.



Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж. За 8 месяцев 2022 года Тамбовский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям агропромышленного комплекса региона 5,4 млрд руб. Из них 4,1 млрд рублей, то есть 75,9%, заемщики получили по льготной ставке.Одним из ключевых направлений финансирования банка остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, они составляют 66% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам — представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 34%., — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Так, банком запущен комплекс цифровых площадок для комплексной поддержки аграриев, в котором собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью него можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В него входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, агрегатор агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж.



