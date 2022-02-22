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Россельхозбанк направил 25 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2021 году
Сегодня, 11:07
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За 2021 год Тамбовский региональный филиал РСХБ предоставил агропромышленному комплексу региона 25 млрд рублей кредитных средств (из них 15 млрд рублей — по льготной ставке), увеличив выдачи на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Одним из ключевых направлений финансирования банка остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, они составляют 56% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам — представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 44%.
В кредитном портфеле филиала доля кредитов, выданных физическим лицам, составляет около 9% от общего объема, в основном это ипотечные и потребительские кредиты. Всего в 2021 году Тамбовский филиал предоставил физическим лицам порядка 11 тыс. кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Средства физических лиц на вкладах выросли более чем на 8% по сравнению с аналогичным показателем на начало 2021 года.
«Являясь опорным банком АПК, мы кредитуем и крупные сельскохозяйственные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне. Мы делаем все, чтобы обслуживание было максимально комфортным и удобным для клиентов, обновляем перечень действующих банковских продуктов и развиваем дистанционные сервисы», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж.
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