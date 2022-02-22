Россельхозбанк направил 25 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2021 году Комментариев: 0



В кредитном портфеле филиала доля кредитов, выданных физическим лицам, составляет около 9% от общего объема, в основном это ипотечные и потребительские кредиты. Всего в 2021 году Тамбовский филиал предоставил физическим лицам порядка 11 тыс. кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Средства физических лиц на вкладах выросли более чем на 8% по сравнению с аналогичным показателем на начало 2021 года.



«Являясь опорным банком АПК, мы кредитуем и крупные сельскохозяйственные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне. Мы делаем все, чтобы обслуживание было максимально комфортным и удобным для клиентов, обновляем перечень действующих банковских продуктов и развиваем дистанционные сервисы», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж.



На правах рекламы За 2021 год Тамбовский региональный филиал РСХБ предоставил агропромышленному комплексу региона 25 млрд рублей кредитных средств (из них 15 млрд рублей — по льготной ставке), увеличив выдачи на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Одним из ключевых направлений финансирования банка остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, они составляют 56% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам — представителям АПК. На инвестиционные цели, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, приходится 44%.В кредитном портфеле филиала доля кредитов, выданных физическим лицам, составляет около 9% от общего объема, в основном это ипотечные и потребительские кредиты. Всего в 2021 году Тамбовский филиал предоставил физическим лицам порядка 11 тыс. кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Средства физических лиц на вкладах выросли более чем на 8% по сравнению с аналогичным показателем на начало 2021 года.— отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом постоянно увеличивается охват сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж.На правах рекламы



