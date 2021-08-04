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Россельхозбанк выдал населению Тамбовщины более 4 млрд рублей за первое полугодие 2021 года

Сегодня, 10:23
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Россельхозбанк выдал населению Тамбовщины более 4 млрд рублей за первое полугодие 2021 годаЗа первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 4 млрд рублей, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За 6 месяцев 2021 года объем выдач потребительских кредитов составил порядка 750 млн рублей. В тройку наиболее востребованных потребительских кредитов банка вошли «Кредит пенсионный» «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Кредит потребительский без обеспечения».

Объем выдач ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил более 300 млн рублей. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Совокупный объем выдач в регионе в рамках программы за весь период ее действия составил уже более 650 млн рублей.

«В 2021 году Тамбовский филиал Россельхозбанка продолжает демонстрировать стабильный рост объёмов розничного кредитования. Сегодня в банке представлена широкая продуктовая линейка, разработанная с учетом потребностей всех категорий заемщиков, а также есть ряд различных каналов продаж, в том числе и дистанционных», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

В целом по стране, объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн.

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