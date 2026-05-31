В Тамбовской области запретили продажу энергетиков в школах, больницах и спортобъектах 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, на территории ряда социальных учреждений региона. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 31 августа 2032 года. Согласно принятому

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР 0 Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» организовали очередную отправку гуманитарной помощи российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной

Максим Егоров не признал вину на предварительном слушании по делу о взятке 0 Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров не признаёт вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА ТОП68 со ссылкой на адвоката экс-губернатора Ларису Гусеву. Предварительное слушание по делу проходит сегодня в Сосновском районном суде Тамбовской

Евгений Первышов пригрозил удалять чиновников с совещаний за использование телефонов 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что чиновники, отвлекающиеся на мобильные телефоны во время еженедельных оперативных совещаний, будут немедленно удаляться из зала. Такое предупреждение глава региона сделал в прямом эфире во время очередного совещания правительства области.

Жители Тамбовской области вернули в оборот почти миллион монет 0 Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Тамбовской области сдали в банки и магазины более 932 тысяч монет на общую сумму свыше 4,9 млн рублей. Итоги акции подвели в региональном отделении Банка России. В апреле к проекту присоединились 41 банковское отделение и 215 торговых точек сетевых

Осуждённую за неправосудные решения бывшую судью лишили статуса судьи в отставке 0 Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку бывшей судьи Тамбовского районного суда Елены Дробышевой. Решение принято после вступления в законную силу обвинительного приговора. Как следует из закона «О статусе судей в Российской Федерации», отставка судьи может быть

В Тамбове выбрали лучшую студенческую юридическую работу России 0 В Тамбове состоялся финал XIII Всероссийского студенческого юридического конкурса научных работ, собравший участников из разных регионов страны — от Калининграда до Екатеринбурга. Площадкой проведения стал «Стромов-центр» ТГУ имени Г.Р. Державина. Конкурс организовало Тамбовское региональное

В Тамбовской области появится фиджитал-центр с киберспортом, дронами и автосимуляторами 0 Тамбовская область вошла в число 23 регионов России, где создадут новые фиджитал-центры — спортивные площадки, объединяющие цифровые технологии и традиционные виды спорта. На оснащение таких объектов Министерство спорта России направит почти 695 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас ведомство

В Тамбове обсудили, как превратить креативные идеи в новые рабочие места и проекты 0 В Тамбове впервые прошла межрегиональная стратегическая сессия, посвящённая развитию креативных индустрий. На площадке «Точки кипения» ТГТУ представители власти, бизнеса, вузов и экспертного сообщества обсуждали, как использовать творческий потенциал региона для создания новых проектов, рабочих

В Тамбове старую котельную на набережной Студенца хотят превратить в общественное пространство 0 В Тамбове планируют реконструировать бывшую котельную на улице Бориса Фёдорова и включить её в обновлённое пространство набережной реки Студенец. Проект обсудили на заседании градостроительного совета. Как сообщили в комитете архитектуры и градостроительства администрации города, заброшенное

В детском саду Тамбовской области обнаружили молочную продукцию с плесенью и дрожжами 0 В одном из детских садов Тамбовской области специалисты выявили молочную продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. Нарушения были обнаружены в ходе государственного мониторинга качества пищевых продуктов, который в мае 2026 года проводило Управление Россельхознадзора по Рязанской и

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти 0 В Мичуринске прошли мероприятия, посвящённые Дню пограничника. По традиции праздник начался с автопробега, в котором приняли участие действующие военнослужащие, ветераны пограничной службы, представители общественных организаций и жители города. Одной из первых точек маршрута стало село

Суд отказался возвращать в муниципальную собственность участок «Тамбовдорстроя» 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в споре о земельном участке на улице Бастионной в Тамбове. Надзорное ведомство пыталось через суд признать недействительной продажу земли компании «Тамбовдорстрой». Речь идёт об участке площадью 1 401 квадратный метр на улице

Тамбовская компания предложила изменить правила федерального ЭКГ-рейтинга бизнеса 0 Компания «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» из Тамбовской области выступила с инициативами по изменению национального ЭКГ-рейтинга бизнеса («Экология — Кадры — Государство»). Предложения прозвучали на заседании Совета Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты. ЭКГ-рейтинг действует в России с февраля 2024

В Тамбовской области хотят развивать школы-хозяйства по примеру Якутии 0 В Тамбовской области обсудили возможность создания школ-хозяйств — образовательных учреждений, где обучение сочетается с практической работой и ранней профориентацией школьников. Стратегическая сессия на эту тему прошла 27 мая в Татановской школе агробизнеса. Главной темой встречи стал опыт

В Тамбовской области построят восемь новых вышек сотовой связи в сельских территориях 0 В Тамбовской области продолжают развивать мобильную связь и интернет в сельских населённых пунктах. В 2026 году в регионе планируют построить восемь новых базовых станций сотовой связи. На реализацию проекта направят 40 млн рублей. Как сообщили в департаменте цифрового развития, конкурсы уже

В Тамбове ремонтируют четыре городские улицы 0 В Тамбове продолжается дорожный ремонт сразу на нескольких улицах города. Работы ведутся на Московской, Бориса Васильева и Чичканова. Подрядчики обновляют не только проезжую часть, но и тротуары, парковки, остановочные карманы и уличное освещение. На улице Московской ремонт проходит на участке от

В Тамбове признали банкротом бывшего топ-менеджера московского Бенифит-банка 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления Бенифит-банка Светлану Суркову. В отношении неё введена процедура реализации имущества. С заявлением в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов. По данным агентства, бывший топ-менеджер

В Тамбовской области хотят изменить правила выдачи бесплатной земли многодетным и ветеранам 0 В Тамбовской области подготовили новые правила предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Законопроект уже внесён на рассмотрение и связан с нехваткой свободной земли в регионе. Теперь для получения участка многодетным семьям нужно будет

В Тамбовской области уменьшили объём инвестиций в строительство нового металлургического завода 0 В Тамбовской области скорректировали параметры одного из крупнейших промышленных проектов региона — строительства сталелитейного завода компании «Металл сервис» на территории будущей особой экономической зоны «Тамбов». Теперь объём инвестиций оценивается в 6,46 млрд рублей вместо ранее заявленных