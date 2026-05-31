Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР
Вчера, 17:17
Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» организовали очередную отправку гуманитарной помощи российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.
В доставке груза приняли участие председатель местного отделения организации Сергей Пальчик, глава города Мичуринска Максим Харников и волонтёр движения «Фронт 68» Андрей Мыскин. Помощь была направлена в одно из штурмовых подразделений, выполняющих задачи на территории Луганской Народной Республики.
Как отмечают организаторы, перед формированием груза они заранее связались с военнослужащими и уточнили наиболее актуальные потребности подразделения. В результате бойцам были доставлены три мотоцикла, квадроцикл, 300 литров бензина, приборы ночного видения, электрический провод, маскировочные сети, медикаменты и перевязочные материалы, нательное бельё и продукты питания.
К сбору гуманитарной помощи присоединились сотрудники администрации города, участники добровольческой группы «Волонтёры-фронту 68», ветераны боевых действий и неравнодушные жители.
Во время поездки Максим Харников передал военнослужащим слова поддержки и благодарности от жителей наукограда, пожелав им успешного выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой.
Организаторы акции поблагодарили всех, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарного груза, и сообщили о подготовке новых гуманитарных миссий для поддержки земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Информационную поддержку патриотическим и гуманитарным инициативам оказывает Тамбовское региональное отделение Академии военных наук. Как отметил председатель регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко, подобные акции являются важным примером гражданской солидарности и поддержки российских военнослужащих.
«Сегодня особенно важно сохранять единство общества и помогать нашим бойцам. Мы видим, что жители Тамбовской области продолжают активно участвовать в гуманитарных сборах и поддерживать земляков на передовой. Своих не бросаем. Победа будет за нами», — подчеркнул Владимир Титаренко.
