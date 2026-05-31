Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНРЧлены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» организовали очередную отправку гуманитарной помощи российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

В доставке груза приняли участие председатель местного отделения организации Сергей Пальчик, глава города Мичуринска Максим Харников и волонтёр движения «Фронт 68» Андрей Мыскин. Помощь была направлена в одно из штурмовых подразделений, выполняющих задачи на территории Луганской Народной Республики.

Как отмечают организаторы, перед формированием груза они заранее связались с военнослужащими и уточнили наиболее актуальные потребности подразделения. В результате бойцам были доставлены три мотоцикла, квадроцикл, 300 литров бензина, приборы ночного видения, электрический провод, маскировочные сети, медикаменты и перевязочные материалы, нательное бельё и продукты питания.

К сбору гуманитарной помощи присоединились сотрудники администрации города, участники добровольческой группы «Волонтёры-фронту 68», ветераны боевых действий и неравнодушные жители.

Во время поездки Максим Харников передал военнослужащим слова поддержки и благодарности от жителей наукограда, пожелав им успешного выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой.

Организаторы акции поблагодарили всех, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарного груза, и сообщили о подготовке новых гуманитарных миссий для поддержки земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Информационную поддержку патриотическим и гуманитарным инициативам оказывает Тамбовское региональное отделение Академии военных наук. Как отметил председатель регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко, подобные акции являются важным примером гражданской солидарности и поддержки российских военнослужащих.

«Сегодня особенно важно сохранять единство общества и помогать нашим бойцам. Мы видим, что жители Тамбовской области продолжают активно участвовать в гуманитарных сборах и поддерживать земляков на передовой. Своих не бросаем. Победа будет за нами», — подчеркнул Владимир Титаренко.
