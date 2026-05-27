Суд отказался возвращать в муниципальную собственность участок «Тамбовдорстроя»



Речь идёт об участке площадью 1 401 квадратный метр на улице Бастионной, 23Л. Прокуратура настаивала, что землю передали компании незаконно и просила вернуть её в муниципальную собственность. Одновременно комитет земельных отношений администрации Тамбова предлагалось обязать вернуть фирме 152,9 тысячи рублей, уплаченные за участок.



Как установил суд, ещё в 2020 году «Тамбовдорстрой» получил землю в аренду через открытый аукцион для строительства объекта коммунального обслуживания. Позднее на участке появился гараж для уборочной техники площадью 61,2 квадратного метра, после чего компания оформила землю в собственность.



Прокуратура посчитала, что площадь участка слишком велика для такого объекта — почти в 23 раза больше площади самого здания. По мнению ведомства, доказательств необходимости использования всей территории представлено не было.



Во время разбирательства суд назначил экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что участок соответствует требованиям для эксплуатации объекта с учётом подъездов, инженерных сетей и градостроительных норм.



В итоге суд не нашёл нарушений и полностью отказал прокуратуре в иске.



Решение ещё может быть обжаловано.



Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в споре о земельном участке на улице Бастионной в Тамбове. Надзорное ведомство пыталось через суд признать недействительной продажу земли компании «Тамбовдорстрой».ООО «Тамбовдорстрой» работает в Тамбове с 2017 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.




