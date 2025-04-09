Суд признал отказ в передаче земли «Корпорации Малком» незаконным Комментариев: 0



Речь идет о территории, где уже расположены важные для деятельности предприятия объекты — станция техобслуживания сельскохозяйственной техники, котельная и инженерные сети. Компания настаивала, что участок не может быть уменьшен, поскольку это поставит под угрозу работу СТО. Учитывая, что предприятие обслуживает и ремонтирует крупногабаритную сельхозтехнику, оно нуждается в значительном пространстве.



Юристы «Малкома» ссылались на положения Земельного кодекса, которые закрепляют за владельцем капитальных построек приоритетное право выкупа земельного участка без проведения торгов. В подтверждение своих доводов компания предоставила документы на здания и заключение землеустроительной экспертизы, подтверждающее необходимость сохранения полной площади участка.



Суд, изучив материалы дела, согласился с доводами истца. В решении подчеркнуто, что объекты действительно были возведены на законных основаниях и с соблюдением всех градостроительных процедур. При этом отказ регионального минземимущества не был обоснован юридически.



Пока решение не вступило в законную силу. У ответчика есть месяц на подачу апелляционной жалобы в 19-й арбитражный апелляционный суд. Если вердикт устоит, «Корпорация Малком» сможет оформить участок в собственность и тем самым юридически защитить свои инвестиции в инфраструктуру, что обеспечит стабильность и дальнейшее развитие предприятия. Арбитражный суд Липецкой области встал на сторону тамбовской агропромышленной компании «Корпорация Малком» в споре с региональным управлением имущественных и земельных отношений. Суд признал отказ чиновников оформить в собственность земельный участок, на котором размещены производственные объекты компании, незаконным.Речь идет о территории, где уже расположены важные для деятельности предприятия объекты — станция техобслуживания сельскохозяйственной техники, котельная и инженерные сети. Компания настаивала, что участок не может быть уменьшен, поскольку это поставит под угрозу работу СТО. Учитывая, что предприятие обслуживает и ремонтирует крупногабаритную сельхозтехнику, оно нуждается в значительном пространстве.Юристы «Малкома» ссылались на положения Земельного кодекса, которые закрепляют за владельцем капитальных построек приоритетное право выкупа земельного участка без проведения торгов. В подтверждение своих доводов компания предоставила документы на здания и заключение землеустроительной экспертизы, подтверждающее необходимость сохранения полной площади участка.Суд, изучив материалы дела, согласился с доводами истца. В решении подчеркнуто, что объекты действительно были возведены на законных основаниях и с соблюдением всех градостроительных процедур. При этом отказ регионального минземимущества не был обоснован юридически.Пока решение не вступило в законную силу. У ответчика есть месяц на подачу апелляционной жалобы в 19-й арбитражный апелляционный суд. Если вердикт устоит, «Корпорация Малком» сможет оформить участок в собственность и тем самым юридически защитить свои инвестиции в инфраструктуру, что обеспечит стабильность и дальнейшее развитие предприятия.



