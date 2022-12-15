Прокуратура пытается отстраниться от решения вопроса по передаче участка леса в Тригуляе Комментариев: 0



Напомним, данный участок когда-то находился во владении министерства. Из-за сокращения воинских частей некоторые из неиспользуемых земель передали под гражданские нужды – и участок отошёл к Бокинскому сельсовету. Однако потом Минобороны потребовало вернуть часть участка обратно, и Арбитражный суд поделил землю на две территории.



По закону, земли лесфонда, переданные от Минобороны, должны были быть вновь возвращены в федеральную собственность и лесфонд – но участок остался у министерства. С помощью бюрократических проволочек землю сначала отдали в безвозмездное пользование некой СНТ, потом в частные руки – и теперь земли гослесфонда меняют своё назначение и фактически переходят к другому владельцу.

Тригуляйцы и юристы, участвующие в процессе, выразили своё несогласие с таким поворотом событий. Посельчане намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции и к собственнику лесных участков, Брянскому лесничеству.



Так, граждане отметили, что в суд не дал юридической оценки законности первоначальной передачи земли в муниципалитет на основании приказа Министра обороны. Сам приказ люди считают незаконным.



По их словам, в Минобороны «спохватились» и захотели вернуть отданный участок, потому что на нём были расположены некие постройки. При этом суд не признавал права собственности сельсовета на эти земли и не давал оценку приказу Министра обороны.



Также граждане подняли вопрос спасения леса – но эту часть обращения в прокуратуре проигнорировали, хотя экология становится первостепенно важным вопросом для жителей Тригуляя. При этом спорный статус земель может привести к проблемам для возводимых строений и новых собственников.



В свою очередь депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с проектом создания на территории спорных земель масштабной рекреационной зоны для отдыха жителей Тамбова и Тамбовского района. Сплошные рубки лесных насаждений для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при рекреационной деятельности не допускаются. Недавно жители посёлка Тригуляй отправили запрос в прокуратуру о законности передачи земель гослесфонда в муниципальную собственность Бокинского сельсовета и использовании леса по иному назначению. Прокуратура ответила фактическим пересказом решения Арбитражного суда: часть земельного участка передана обратно под нужды Минобороны.Напомним, данный участок когда-то находился во владении министерства. Из-за сокращения воинских частей некоторые из неиспользуемых земель передали под гражданские нужды – и участок отошёл к Бокинскому сельсовету. Однако потом Минобороны потребовало вернуть часть участка обратно, и Арбитражный суд поделил землю на две территории.По закону, земли лесфонда, переданные от Минобороны, должны были быть вновь возвращены в федеральную собственность и лесфонд – но участок остался у министерства. С помощью бюрократических проволочек землю сначала отдали в безвозмездное пользование некой СНТ, потом в частные руки – и теперь земли гослесфонда меняют своё назначение и фактически переходят к другому владельцу.Тригуляйцы и юристы, участвующие в процессе, выразили своё несогласие с таким поворотом событий. Посельчане намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции и к собственнику лесных участков, Брянскому лесничеству.Так, граждане отметили, что в суд не дал юридической оценки законности первоначальной передачи земли в муниципалитет на основании приказа Министра обороны. Сам приказ люди считают незаконным.По их словам, в Минобороны «спохватились» и захотели вернуть отданный участок, потому что на нём были расположены некие постройки. При этом суд не признавал права собственности сельсовета на эти земли и не давал оценку приказу Министра обороны.Также граждане подняли вопрос спасения леса – но эту часть обращения в прокуратуре проигнорировали, хотя экология становится первостепенно важным вопросом для жителей Тригуляя. При этом спорный статус земель может привести к проблемам для возводимых строений и новых собственников.В свою очередь депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с проектом создания на территории спорных земель масштабной рекреационной зоны для отдыха жителей Тамбова и Тамбовского района. Сплошные рубки лесных насаждений для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при рекреационной деятельности не допускаются.



