|
В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий
Сегодня, 14:30
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске состоялись мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий, который ежегодно отмечается в России 1 июля. Участники почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, а затем приняли участие в торжественном собрании и церемонии награждения. Информационную поддержку мероприятию оказало Тамбовское региональное отделение Академии военных наук.
У мемориала собрались ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены семей военнослужащих, представители органов власти, депутатского корпуса, духовенства, общественных организаций, военно-патриотических объединений, молодёжь и жители города. После митинга праздничная программа продолжилась в городском Доме молодёжи «Космос».
С приветственными словами к ветеранам обратились глава Мичуринска Максим Харников, председатель городского Совета депутатов Константин Горлов, председатель Совета депутатов Мичуринского муниципального округа Александр Сухов, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Игорь Волков и представители духовенства. В ходе мероприятия ветеранам вручили почётные грамоты и ценные подарки за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Для гостей также подготовили концертную программу и показательные выступления военно-патриотического клуба «Ратибор» и военнослужащих.
Председатель Тамбовского регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил, что подобные мероприятия имеют большое значение для сохранения исторической памяти и укрепления связи поколений.
«День ветеранов боевых действий — это дань уважения людям, которые в разные годы с честью исполняли свой воинский долг, защищая интересы нашей страны. Особенно важно, что в таких мероприятиях активно участвует молодёжь. Именно через живое общение с ветеранами формируется уважение к истории Отечества, к подвигу защитников Родины и чувство ответственности за будущее России», — подчеркнул Владимир Титаренко.
Он добавил, что Тамбовское региональное отделение Академии военных наук продолжит оказывать информационную поддержку патриотическим проектам и инициативам, направленным на сохранение исторической памяти, развитие военно-патриотического воспитания и поддержку ветеранов боевых действий.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.