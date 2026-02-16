|
В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
В Мичуринске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятную дату отметили по инициативе местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».
Программа началась с панихиды в Ильинском храме. Затем у мемориала воинам-интернационалистам состоялся митинг. Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, родственники погибших, школьники и студенты, представители региональной и муниципальной власти, а также делегации из Пичаевского, Староюрьевского и Первомайского округов почтили память павших минутой молчания и возложили цветы.
Торжественная часть продолжилась в Мичуринском драматическом театре. В фойе для гостей была организована выставка оружия. Со сцены к собравшимся обратились председатель Общественной палаты Николай Байбеков, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской области» Валентин Миронов, глава Мичуринска Максим Харников, заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Снежана Алексеева, руководитель межрегионального отделения ассоциации участников СВО Андрей Дементьев, глава Мичуринского округа Гогита Хубулов, председатель Совета депутатов Мичуринского округа Александр Сухов, депутат Тамбовской областной Думы Екатерина Иванова и председатель правления местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Игорь Волков.
Выступающие поблагодарили солдат и офицеров за службу и мужество, а также выразили слова поддержки матерям и вдовам погибших.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Почётные грамоты от депутата Государственной Думы А.А. Полякова вручили В.М. Савенкову и В.Б. Шохину. Награды от Общественной палаты Тамбовской области получили И.И. Волков, С.Г. Пальчик и В.М. Воротников. Благодарственными письмами Тамбовской областной Думы отмечены Т.Б. Хайрадзе, И.М. Хрулев и А.Л. Медников. Администрация Мичуринска вручила благодарственные письма С.А. Воробьёву, В.А. Мухортову, А.Л. Медникову и Е.А. Копосову. Администрация Мичуринского округа наградила В.Н. Похорского, В.Н. Дудина и А.В. Брыкова.
