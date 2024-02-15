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В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Вчера, 16:47
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В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана15 февраля – памятная дата для нашей России, в этот день 35 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганская война, которая продолжалась с 1979 по 1989 гг., стала настоящим испытанием для Советской Армии, выдержать которое удалось благодаря мужеству и преданности своей Родине каждого солдата. Люди отправились за тысячу километров от дома, что бы встать на защиту мирных жителей Афганистана от террористических группировок и поддержать дружественную страну в борьбе за свою независимость.

По традиции, в этот памятный для всех воинов – интернационалистов день прошло несколько мероприятий в городе Мичуринске. В храме Пророка Ильи был отслужен молебен по погибшим в различных локальных конфликтах воинам.

Затем у памятника воинам - интернационалистам состоялся траурный митинг. Почтить память погибших воинов собрались школьники и студенты г. Мичуринска и Мичуринского МО, ветераны боевых действий, члены семей погибших воинов, представители депутатского корпуса и руководство города и округа. Они почтили память погибших минутой молчания.

В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из АфганистанаТоржественная часть мероприятия продолжилась в Мичуринском драматическом театре. Ко всем собравшимся с приветственным словом обратились заместитель главы города О.Ю. Мосолова, глава Мичуринского МО Г.Д. Хубулов и председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Почетные грамоты администрации города получили Ю.Н. Бабичев и В.Б. Шохин, администрации муниципального округа – В.Н. Похорский. Орденским знаком «35 лет вывода советских войск из Афганистана» были отмечены И.В. Бабич, И.М. Хрулев, А.В. Силютин, В.А. Мухортов, Ю.В. Топильский, В.Н. Дудин и В.Н. Розов. За большую патриотическую работу знаком «За патриотическое воспитание» отмечен С.Г. Пальчик и медалью «За патриотическое воспитание» А.Б. Зверев. Именным кортиком награждены Т.Б. Хайрадзе и В.М. Воротников. Еще 12 ветеранов получили благодарность от Совета муниципальных образований Тамбовской области. Украсили праздник народный коллектив ансамбль народного танца «Юность» и вокалисты г. Мичуринск и Мичуринского МО: Ольга Левыкина, Алексей Зверев, Ольга Волкова, Александр Маркелов, Лидия Кривец, Александр Милкин, Артур Гаврилов и Ирина Жистина.

В завершении мероприятия состоялась встреча боевых друзей. Ветераны помянули своих товарищей, которые не вернулись с войны, обменялись историями своего боевого прошлого.
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