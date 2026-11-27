Студенческий театр «Феникс» из Мичуринска представил премьеру на фестивале «Виват, Театр!» в Тамбове Комментариев: 0



Премьерный показ состоялся на сцене Тамбовского молодёжного театра. Особенностью выступления стало то, что спектакль до фестиваля не показывали даже на предварительном просмотре.



Театр «Феникс» продолжает традиции университетского народного театра, история которого насчитывает уже 70 лет. Последнее десятилетие коллектив развивается под руководством Александра Павленко, который регулярно участвует со своими воспитанниками в фестивале «Виват, Театр!».



Всего в восьмой день фестиваля зрителям представили три постановки. Помимо студенческого коллектива из Мичуринска, на сцену вышли юные артисты тамбовской школы № 36 и профессиональные актёры Пензенского театра юного зрителя.



Школьная театральная студия «Озорники» под руководством Ольги Бабиной показала спектакль «Розовый бантик». Постановка посвящена дружбе, взаимопомощи и преодолению трудностей. Юные артисты использовали сказочные образы, в том числе воплотили на сцене Лунный Свет.



Завершил фестивальный день Пензенский ТЮЗ со спектаклем «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссёром и сценографом постановки выступил Владимир Карпов.



Одну из центральных ролей исполнила Дарья Куклева, ранее неоднократно выступавшая на тамбовской сцене. В спектакле также участвовали Екатерина Гузеева в роли Лиса и Антонина Орлова, воплотившая образ Розы средствами танца.



Постановка завершилась сценой встречи Маленького принца и Розы на их планете.



Фестиваль «Виват, Театр!» объединяет профессиональные, студенческие и школьные театральные коллективы. Его программа позволяет зрителям познакомиться как с уже известными постановками, так и с новыми работами, впервые представленными публике. Народный студенческий театр «Феникс» Мичуринского государственного аграрного университета представил премьеру спектакля «Феникс. Наш декамерон» на фестивале «Виват, Театр!» в Тамбове. Постановку приурочили к десятилетию коллектива, которым руководит режиссёр Александр Павленко.Премьерный показ состоялся на сцене Тамбовского молодёжного театра. Особенностью выступления стало то, что спектакль до фестиваля не показывали даже на предварительном просмотре.Театр «Феникс» продолжает традиции университетского народного театра, история которого насчитывает уже 70 лет. Последнее десятилетие коллектив развивается под руководством Александра Павленко, который регулярно участвует со своими воспитанниками в фестивале «Виват, Театр!».Всего в восьмой день фестиваля зрителям представили три постановки. Помимо студенческого коллектива из Мичуринска, на сцену вышли юные артисты тамбовской школы № 36 и профессиональные актёры Пензенского театра юного зрителя.Школьная театральная студия «Озорники» под руководством Ольги Бабиной показала спектакль «Розовый бантик». Постановка посвящена дружбе, взаимопомощи и преодолению трудностей. Юные артисты использовали сказочные образы, в том числе воплотили на сцене Лунный Свет.Завершил фестивальный день Пензенский ТЮЗ со спектаклем «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссёром и сценографом постановки выступил Владимир Карпов.Одну из центральных ролей исполнила Дарья Куклева, ранее неоднократно выступавшая на тамбовской сцене. В спектакле также участвовали Екатерина Гузеева в роли Лиса и Антонина Орлова, воплотившая образ Розы средствами танца.Постановка завершилась сценой встречи Маленького принца и Розы на их планете.Фестиваль «Виват, Театр!» объединяет профессиональные, студенческие и школьные театральные коллективы. Его программа позволяет зрителям познакомиться как с уже известными постановками, так и с новыми работами, впервые представленными публике.



