«Компания „Сегмент“ ориентирована на местный потенциал. Стабильная работа с достойной зарплатой — важная составляющая, которую мы готовы обеспечить. Уже сейчас начали заниматься подготовкой специалистов должного уровня, тесно сотрудничаем с Державинским университетом и ТГТУ», — сообщил заместитель управляющего директора компании Юрий Каплун.

Компания «Сегмент», получившая лицензию на разработку титан-циркониевого месторождения «Центральное» в Тамбовской области, намерена принять участие в обновлении социальной инфраструктуры села Никольское Рассказовского округа. Первоочередными задачами станут ремонт кровли местной школы и пищеблока детского сада. Начало работ запланировано на весну 2027 года.Планы обсудили на выездном совещании представители компании и правительства Тамбовской области. В ходе встречи они осмотрели образовательные учреждения, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.Никольский филиал Платоновской школы располагается в здании 1976 года постройки, которое ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас здесь обучаются 28 детей с первого по девятый класс, хотя школа рассчитана на 192 ученика.«Сегмент» выразил готовность помочь с ремонтом школьной кровли и оснащением кабинета химии. Региональные власти, в свою очередь, рассмотрят возможность включения учреждения в федеральные и областные программы модернизации.В местном детском саду инвестор планирует отремонтировать пищеблок. Здание учреждения построено в 1910 году и реконструировано в 1975-м. Сейчас детсад посещают 18 детей при проектной вместимости 38 мест.По словам заместителя министра образования и науки Тамбовской области Сергея Сусорова, ремонтные работы в обоих учреждениях намечены на весну 2027 года.Инвестор связывает развитие социальной инфраструктуры с будущим строительством промышленного комплекса и необходимостью привлечения работников. Начать возведение обогатительного предприятия планируется в 2028 году, а добычу и переработку сырья — в 2030-м.Помимо образовательных учреждений, участники совещания оценили состояние местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта, которые также нуждаются в модернизации. Конкретные сроки и источники финансирования этих работ пока не определены.Отдельно представители «Сегмента», Корпорации развития Тамбовской области и регионального правительства встретились с депутатами Рассказовского городского и окружного советов. Юрий Каплун представил планы освоения месторождения и ответил на вопросы о реализации проекта.Ранее губернатор Евгений Первышов называл разработку «Центрального» важной для обеспечения российской промышленности стратегическим сырьём. При этом проект вызывает вопросы о возможных экологических последствиях добычи.В компании заявляют, что предполагаемые технологии позволят сохранить плодородный слой почвы, а замкнутая система водооборота исключит сбросы производственных стоков в реки Ворона и Ломовис. Эти заявления пока относятся к планируемому производству, строительство которого ещё не началось.