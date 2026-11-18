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В Тамбове вновь ищут подрядчика для ремонта драмтеатра за 124 млн рублей
Вчера, 21:00
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В Тамбове объявили новый конкурс на капитальный ремонт здания драматического театра имени Луначарского. Начальная стоимость контракта составляет 124,03 млн рублей. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, поэтому областные власти решили привлечь другую организацию. Информация о закупке появилась 19 ноября на портале госзакупок.
Заказчиком выступает Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Единая служба заказчика». Работы планируется провести на объекте культурного наследия регионального значения «Здание театра имени Луначарского», расположенном на улице Интернациональной, 15.
Основная часть средств — около 69 млн рублей — предназначена для восстановления архитектурных элементов фасадов. Также проект предусматривает капитальный ремонт кровли, замену оконных и дверных блоков, вывоз и утилизацию строительного мусора.
В смете предусмотрены непредвиденные расходы в размере 2,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт субсидии, предоставленной заказчику в рамках национального проекта «Семья».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 декабря. Основные работы запланированы на 2027 год — с января по декабрь включительно.
Ранее контракт на капитальный ремонт здания получило ООО «Проспект-В» из Ленинградской области. Его стоимость составляла около 121,4 млн рублей. Работы были разделены на семь этапов, а завершить их подрядчик должен был до 4 декабря 2027 года.
Однако исполнение контракта прекращено. По данным портала госзакупок, обязательства по нему остались невыполненными.
18 ноября во время прямой линии губернатор Тамбовской области Евгений Первышов прокомментировал задержку ремонта театра. По его словам, прежний подрядчик установил строительные леса, но не смог справиться с запланированным объёмом работ. Глава региона сообщил о намерении заменить исполнителя.
Здание Тамбовского драматического театра является объектом культурного наследия регионального значения. При проведении капитального ремонта необходимо учитывать требования к сохранению его исторического архитектурного облика.
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