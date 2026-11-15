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В Тамбовской области упростят получение статуса резидента ТОР «Котовск»
Вчера, 18:12
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В Тамбовской области пересматривают порядок получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Котовск». Региональные власти совместно с администрацией города намерены сократить административные барьеры и сделать процедуру более удобной для инвесторов. Об этом сообщили в министерстве экономической и инвестиционной политики области.
Работа ведётся в рамках федерального проекта «Государство для людей». Процедуру получения статуса резидента планируется организовать по принципу комплексной жизненной ситуации — с объединением необходимых действий и административных процедур в единый последовательный процесс.
Предполагается, что изменения позволят предпринимателям быстрее проходить согласования, сократить количество организационных вопросов и упростить взаимодействие с органами власти. При этом конкретные сроки внедрения нового порядка и перечень процедур, которые будут изменены, пока не названы.
«Мы убираем лишние барьеры, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии производства и создании новых рабочих мест в регионе», — заявил министр экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Иван Сафронов.
В ведомстве рассчитывают, что модернизация процедуры повысит инвестиционную привлекательность Котовска и сделает получение статуса резидента более прозрачным для бизнеса.
Территория опережающего развития «Котовск» действует с декабря 2017 года и занимает около 1,4 тыс. га. Её резиденты получают предусмотренные законодательством налоговые и другие преференции при реализации инвестиционных проектов.
По данным региональных властей, в 2025 году резиденты ТОР создали 793 рабочих места и вложили в развитие производств 2,7 млрд рублей. Объём предоставленных преференций составил 705,7 млн рублей, а налоговые отчисления достигли 1,3 млрд рублей.
К июню 2026 года совокупный объём инвестиций резидентов территории опережающего развития в основной капитал достиг 7,1 млрд рублей.
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