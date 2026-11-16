|
В Мордовском округе Тамбовской области вновь сменился исполняющий обязанности главы
Вчера, 17:03
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мордовском муниципальном округе Тамбовской области назначен новый временно исполняющий полномочия главы администрации. С 19 ноября эту должность займёт Николай Дорофеев, ранее возглавлявший управление по развитию территорий муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов.
Николай Дорофеев будет руководить округом до избрания главы муниципалитета в установленном порядке и его официального вступления в должность.
Кадровые изменения связаны с досрочной отставкой Сергея Ковешникова, который временно возглавлял Мордовский округ с конца июня 2026 года. Согласно постановлению губернатора, его полномочия прекращаются с 18 ноября по собственному желанию.
Сергей Ковешников был назначен временно исполняющим полномочия главы после смерти многолетнего руководителя муниципалитета Сергея Манна.
Сергей Манн скончался в ночь на 25 июня 2026 года в возрасте 65 лет. Он возглавлял Мордовский район, впоследствии преобразованный в муниципальный округ, с 2010 года.
Николай Дорофеев станет вторым временным руководителем муниципалитета за последние пять месяцев. Сроки проведения процедуры избрания постоянного главы Мордовского округа пока не объявлены.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.