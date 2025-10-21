|
|
Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года.
Причины отставки в официальных источниках не уточняются.
В тот же день губернатор подписал ещё одно постановление — о назначении Михаила Антонова исполняющим обязанности главы округа. Новому руководителю 63 года. Ранее он возглавлял собственное агропредприятие, а в последние годы работал в газовой службе.
Геннадий Селезнёв руководил Инжавинским районом с 2016 года. После проведения муниципальной реформы и объединения территорий в округ в 2023 году он сохранил должность. В 2025 году депутаты подтвердили его полномочия на новый срок.
Власти региона официально не комментируют причины кадровых изменений, однако в местных кругах отставку называют «плановой ротацией управленческих кадров».
Фото: «Инжавинский вестник»
|
