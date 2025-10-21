Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере 0 Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову 0 В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений 0 Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по

Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал

В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей 0 Рассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.

В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей 0 Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года 0 В Тамбовской области утверждена долгосрочная программа модернизации общественного транспорта. Документ подписал и. о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с текстом приказа. Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили

Тамбовскую прокуратуру возглавит новый руководитель: сенаторы одобрили кандидатуру Андрея Кулагина 0 Совет Федерации России поддержал назначение Андрея Кулагина на должность прокурора Тамбовской области. Его кандидатура внесена Генеральной прокуратурой РФ и получила одобрение профильного комитета Совета Федерации. Действующий прокурор региона Александр Гулягин, занимавший пост с конца 2020 года,

В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации. Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с

Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном совещании регионального правительства заявил о необходимости жёстко пресечь незаконное строительство домов в пригородных лесах. По его словам, схема уже давно известна: землю делят, распределяют между заинтересованными лицами и начинают

В Тамбовской области создадут единое парковочное пространство — план рассчитан до 2035 года 0 Власти Тамбовской области намерены навести порядок с парковками. Как сообщает «Вердикт», утверждён план по созданию единого парковочного пространства (ЕПП), рассчитанный до 2035 года. Документ подписал губернатор Евгений Первышов, исполнение поручено областному Минтрансу. План предусматривает

В Тамбовской области спасли редкую сову, пострадавшую в городе 0 В Центр охраны хищных птиц в рамках проекта «Экология на колёсах» привезли новую пациентку — длиннохвостую неясыть с черепно-мозговой травмой. Как это часто случается с городскими совами, хищница отправилась на охоту на городские улицы, где больше добычи, но столкнулась с опасностью — на неё напала

Тамбовский аэропорт и строительная компания «Ригель» оказались в суде из-за многомиллионного спора 0 В Тамбове разгорается судебный конфликт между строительной компанией «Ригель» и местным аэропортом. Предприятие подало иск на 3,8 млн рублей, но детали требований пока остаются неясными. Первое заседание в арбитражном суде уже отложили до 11 ноября — сторонам дали время собрать дополнительные

Мичуринские чиновники подали в суд на антимонопольщиков из-за скандального подрядчика «СТИНЭК» 0 В Тамбове разгорается новый судебный спор между властями Мичуринска и региональным управлением ФАС. Причиной конфликта стал ремонт путепровода на улице Лаврова, который выполняло ООО «СТИНЭК». Напомним, в конце сентября городская администрация расторгла контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве

Подрядчик обещает за неделю ликвидировать лужу у Тамбовского Арбата 0 После осадков на пешеходном переходе у Тамбовского Арбата, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Коммунальной, вновь образуется большая лужа. Вода скапливается прямо на «зебре» возле Музейно-выставочного центра и не уходит по несколько дней — с этой проблемой горожане сталкиваются уже не первый

В администрации Тамбова поручили взять под контроль восстановление территорий после ремонтных работ и подготовку города к зиме 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл совещание с коммунальными службами, на котором потребовал обеспечить жёсткий контроль за восстановлением территорий после раскопок и своевременное устранение нарушений благоустройства. По словам градоначальника, каждый участок, где проводились

В деревне Ахтырка Рассказовского округа полицейские нашли нарколабораторию — изъято 770 г метадона 0 В тихой деревне Ахтырка Рассказовского округа оперативники наркоконтроля обнаружили нарколабораторию. Подозреваемый — 29-летний местный житель, который, как считают следователи, действовал по указанию куратора из другого региона. Чтобы наладить «производство», мужчина купил дом и автомобиль,

Профессор ТГУ имени Державина Павел Сысоев удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 0 Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в числе отмеченных — профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Викторович Сысоев. Учёному присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области по делу «Русагро» 0 Имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестованы по решению суда. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела, связанного с расследованием в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве 0 Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного