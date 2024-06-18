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Глава Никифоровского округа ушёл в отставку
Глава Никифоровского муниципального округа Евгений Голенков покинул свою должность, сообщает «ПроТамбов». Официальной причиной ухода указан собственное желание, однако неофициальные источники связывают это с первыми результатами оценки эффективности работы чиновников, недавно анонсированной главой Тамбовской области Максимом Егоровым.
Евгений Голенков, 52 года, был избран главой Никифоровского района Тамбовской области 5 июня 2019 года. В ближайшее время ожидается назначение конкурса на замещение вакантной должности. До проведения конкурса обязанности главы Никифоровского муниципального округа будет исполнять первый заместитель главы округа Андрей Прокофьев.
Фото: ТОП68
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