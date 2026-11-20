Под Тамбовом планируют застроить 370 гектаров между Стрельцами и Челнавским водохранилищем Комментариев: 0



Концепцию подготовила группа компаний «Стратегия Развития», заключившая соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Тамбовской области. Подробности проекта разработчики сообщили деловому изданию «Вердикт».



Общая площадь будущей застройки оценивается примерно в 400 тыс. кв. метров. Территорию планируют разделить на несколько функциональных зон, объединив жилую, промышленную, торговую и рекреационную инфраструктуру.



Одним из ключевых элементов станет индустриально-логистический кластер. В его состав могут войти небольшие производственные и складские помещения формата light industrial, рассчитанные на предприятия малого и среднего бизнеса.



Кроме того, концепция предусматривает размещение торгового центра, автозаправочного комплекса, станций технического обслуживания и дилерских автоцентров. На территории также могут появиться питомник растений, садовый центр и предприятия общественного питания.



Отдельные участки предполагается выделить под индивидуальное жилищное строительство. Для обеспечения новой застройки потребуются дороги, инженерные коммуникации и социальная инфраструктура.



Особое внимание разработчики уделили территории возле Челнавского водохранилища. Здесь планируется организовать общественные пространства и места отдыха, а также реализовать экологические мероприятия, направленные на улучшение состояния водоёма.



По предварительным расчётам инвестора, освоение территории позволит создать более двух тысяч рабочих мест. Потенциальные ежегодные налоговые поступления в бюджеты разных уровней оцениваются примерно в 400 млн рублей.



Как пояснили разработчики концепции «Вердикту», объединение жилья, производств, торговли и рекреационных объектов должно обеспечить территорию рабочими местами и необходимыми услугами, а также создать дополнительные возможности для развития местного предпринимательства.



При этом представленные параметры пока носят предварительный характер. Общий объём инвестиций, сроки начала строительства и очередность реализации отдельных объектов не определены.



ГК «Стратегия Развития» специализируется на инвестициях в недвижимость и комплексном развитии территорий. Соглашение с Корпорацией развития Тамбовской области предусматривает сотрудничество по подготовке и сопровождению инвестиционного проекта. В Тамбовском муниципальном округе представили концепцию комплексного освоения территории площадью 370 гектаров между селом Стрельцы и Челнавским водохранилищем. Здесь предполагается построить жилые кварталы, производственные и складские комплексы, торговые объекты и зоны отдыха. Проект предусматривает создание более двух тысяч рабочих мест и ежегодные налоговые поступления около 400 млн рублей.Концепцию подготовила группа компаний «Стратегия Развития», заключившая соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Тамбовской области. Подробности проекта разработчики сообщили деловому изданию «Вердикт».Общая площадь будущей застройки оценивается примерно в 400 тыс. кв. метров. Территорию планируют разделить на несколько функциональных зон, объединив жилую, промышленную, торговую и рекреационную инфраструктуру.Одним из ключевых элементов станет индустриально-логистический кластер. В его состав могут войти небольшие производственные и складские помещения формата light industrial, рассчитанные на предприятия малого и среднего бизнеса.Кроме того, концепция предусматривает размещение торгового центра, автозаправочного комплекса, станций технического обслуживания и дилерских автоцентров. На территории также могут появиться питомник растений, садовый центр и предприятия общественного питания.Отдельные участки предполагается выделить под индивидуальное жилищное строительство. Для обеспечения новой застройки потребуются дороги, инженерные коммуникации и социальная инфраструктура.Особое внимание разработчики уделили территории возле Челнавского водохранилища. Здесь планируется организовать общественные пространства и места отдыха, а также реализовать экологические мероприятия, направленные на улучшение состояния водоёма.По предварительным расчётам инвестора, освоение территории позволит создать более двух тысяч рабочих мест. Потенциальные ежегодные налоговые поступления в бюджеты разных уровней оцениваются примерно в 400 млн рублей.Как пояснили разработчики концепции «Вердикту», объединение жилья, производств, торговли и рекреационных объектов должно обеспечить территорию рабочими местами и необходимыми услугами, а также создать дополнительные возможности для развития местного предпринимательства.При этом представленные параметры пока носят предварительный характер. Общий объём инвестиций, сроки начала строительства и очередность реализации отдельных объектов не определены.ГК «Стратегия Развития» специализируется на инвестициях в недвижимость и комплексном развитии территорий. Соглашение с Корпорацией развития Тамбовской области предусматривает сотрудничество по подготовке и сопровождению инвестиционного проекта.



