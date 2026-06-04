В Тамбовской области построят завод по переработке зерна и логистический центр Ozon

— Для нас важно не только выращивать сельскохозяйственную продукцию, но и создавать современные производства, которые позволяют выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, — подчеркнул руководитель региона.

На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область подписала ещё два инвестиционных соглашения. В регионе планируют построить завод глубокой переработки зерновых и современный логистический комплекс для маркетплейса Ozon. Общий объём инвестиций по двум проектам превысит 11 млрд рублей.Крупнейшим из новых проектов станет строительство завода глубокой переработки зерновых. Его реализует ЗАО «Корпорация Малком». Объём вложений оценивается примерно в 10,5 млрд рублей. На предприятии планируют создать не менее 200 новых рабочих мест.Глава Тамбовской области Евгений Первышов отметил, что развитие перерабатывающей промышленности является одним из приоритетов региональной экономики.Ещё одним проектом станет строительство универсального логистического склада Ozon в Тамбовском муниципальном округе. Инвестором выступит компания «Натали-Плюс». Объём вложений превысит 920 млн рублей.По словам Евгения Первышова, проект позволит укрепить сотрудничество региона с крупнейшими российскими маркетплейсами и создать дополнительные рабочие места.В правительстве области рассчитывают, что реализация обоих проектов даст дополнительный импульс развитию экономики региона, увеличит налоговые поступления и расширит возможности трудоустройства для жителей.