В Тамбовской области ждут решения по созданию особой экономической зоны

— Мы очень рассчитываем на то, что особой экономической зоне в Тамбовской области быть, — отметил Евгений Первышов.

Власти Тамбовской области направили в Министерство экономического развития России документы на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава региона Евгений Первышов.По словам руководителя области, сейчас проект проходит федеральное согласование, после чего регион сможет приступить к формированию условий для будущих инвесторов.Создание ОЭЗ позволит привлекать новые предприятия благодаря налоговым и другим льготам для бизнеса. Власти рассчитывают, что это даст региону дополнительные инвестиции, новые рабочие места и развитие промышленного производства.Под будущую экономическую зону уже выделено 13 земельных участков общей площадью почти 450 гектаров. На территории ведутся подготовительные работы.По словам главы региона, потенциальные инвесторы уже проявляют интерес к проекту. Среди них есть как компании из других регионов, так и тамбовские предприятия, которые готовы реализовывать новые проекты на территории области.Одним из первых резидентов может стать предприятие «Металлсервис». Компания планирует вложить в развитие производства до 10 млрд рублей. Ожидается, что реализация проекта позволит создать около тысячи новых рабочих мест.В правительстве области подчёркивают, что развитие промышленности остаётся одним из приоритетных направлений региональной экономики. Создание особой экономической зоны должно стать одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет.