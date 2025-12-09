|
Тамбовская область готовит заявку на создание особой экономической зоны: подать её планируют в первой половине года
Вчера, 19:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области будет направлена в Минэкономразвития России в первой половине следующего года. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов во время прямой линии.
По словам главы региона, подготовка идёт уже сейчас, поскольку процедура согласования непростая и требует значительной предварительной работы.
«В следующем году, в первом квартале, может, в начале второго, будем подавать предварительную заявку на согласование в Минэк. Процедура не быстрая, мы к ней готовимся. Веду переговоры с рядом предприятий, которые хотят заходить в Тамбовскую область», — отметил Евгений Первышов.
Ранее, в ноябре, губернатор заявлял, что более десяти инвесторов выразили интерес к возможному участию в проекте. Формирование ОЭЗ в регионе рассматривается как точка роста для промышленности, логистики и высокотехнологичных проектов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.