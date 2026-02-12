В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества Комментариев: 0



Сергей Георгиевич принимал участие в I Чеченской войне. В январе 1995 г. он был отправлен туда в служебную командировку. Отряд С.Г. Пальчика перекинули в Хасавьюртовский район на границу Дагестана и Чечни для обороны ущелья, через которое шёл мост. Местность была открытая, незащищённая, солдатам пришлось копать окопы в камнях саперной лопатой. 28 февраля состоялся самый длинный и тяжелый бой — он продолжался более 12 часов. Бой был неравный. В отряде было всего 47 бойцов и ограниченное количество боеприпасов. Местных и наемных боевиков было значительно больше. Сергей Георгиевич взял командование на себя, был тяжело ранен. Сначала его отправили в аул, там он чудом избежал смерти и только позже его отвезли в госпиталь в Махачкалу. Сергей Георгиевич долго восстанавливался после полученного ранения. За героические действия был награжден орденом Мужества.





Беседа с героем была очень интересная и содержательная. Обладая широким кругозором, Сергей Георгиевич рассказал ребятам о войне в Афганистане и специальной военной операции. Он с апреля 2022 г. занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону боевых действий, более 30-ти раз сам отвозил грузы нашим бойцам на передовую, поэтому не понаслышке знает о происходящих событиях. У ребят было много вопросов о войне в Чечне и специальной военной операции. Сергей Георгиевич дал на них исчерпывающие ответы.



После беседы С.Г. Пальчик провёл небольшую экскурсию по музею «Боевой Славы», а также дал урок по сборке — разборке АКМ. Он пожелал ребятам успехов в учёбе и посоветовал не отстраняться от армии в дальнейшем, а отслужить, чтобы быть подготовленным и в любое время встать на защиту своей страны и народа.









